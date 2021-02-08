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Экспорт нефти из России в 2020 году сократился на 40,8%

В январе-декабре 2020 года внешнеторговый оборот России составил $571,9 млрд. По сравнению с предыдущим годом он сократился на 15,2%. Объем экспорта составил $338,2 млрд (–20,7%). На долю стран дальнего зарубежья пришлось 85,6% поставок, на страны СНГ — 14,4%.В источнике
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