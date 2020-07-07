Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceДоходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-мае снизились вдвое

Экспорт газа «Газпрома» в январе—мае 2020 года в стоимостном выражении сократился в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до $9,687 млрд, следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Доходы «Газпрома» от поставок за рубеж упали в два раза

Lenta.ru06:53

Доходы «Газпрома» от экспорта газа сократились вдвое

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Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%

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Цена экспорта Газпрома в мае упала ниже уровня рентабельности

Взгляд.ру06:06

Доходы от экспорта нефти из России в январе - мае упали на треть

ТАСС05:25

Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности

Интерфакс05:13

Доходы России от экспорта угля в январе-мае снизились в полтора раза

Rambler News Service05:55
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Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
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Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Автоспорт

Тост: Квят проявил нетерпеливость и заплатил за это, но он был быстр

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Австрии, в котором Пьер Гасли заработал очки, финишировав на седьмом месте, а Даниил Квят сошёл с дистанции после прокола, который стал следствием контакта с болидом «Рено» Эстебана Окона.
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Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных

Жительница США признала себя виновной в незаконном хранении сверхсекретной информации Агентства национальной безопасности США (АНБ) и в похищении ребенка, сообщает американское министерство юстиции.
РИА Новости 02:32
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Происшествия

Юрист сообщил об обысках у журналистки Бекбулатовой

Сотрудники правоохранительных органов во вторник утром пришли с обыском в квартиру, в которой проживает главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова.
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Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

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Происшествия

Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае

Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
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Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

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Шоу-бизнес

Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова

Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
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«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба

Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
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Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 05 июля в 08:38
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Общество

Захарова заявила о вероятной перестройке социальных сетей в мире

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о вероятной перестройке сферы социальных сетей.
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«Почта России» вложила 1,5 млрд руб. в средства защиты от коронавируса

"Почта России" инвестировала более 1,5 млрд руб. в средства защиты для недопущения распространения коронавируса.
ТАСС 06:43
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
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Происшествия

Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области

Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области, задержан мужчина, готовивший вооруженное нападение на административные здания - УФСБ.
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Общество

Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку

В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
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Общество

Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста

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Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
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Культура

В России стартовал чемпионат творческих компетенций ArtMasters

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В России резко выросли продажи недорогих смартфонов

В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
Российская газета 03:24
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Общество

Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию

Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
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Общество

Липчане не смогут пополнять транспортные карты наличными

Как сообщается Instagram-аккаунте липецкого автовокзала, пополнение транспортных карт наличными через терминалы самообслуживания прекращается в связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе».
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
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Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
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«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча

Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.
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В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
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В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
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Общество

Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей

Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

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