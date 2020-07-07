Энергетика
Rambler News ServiceДоходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-мае снизились вдвое
В натуральном выражении экспорт газа в январе—мае текущего года сократился на 21,8% и составил 73 млрд кубометров. Как ранее сообщало RNS, доходы «Газпрома» от экспорта газа в 2019 году сократились на 15,3% по сравнению с показателем предшествующего года — до $41,633 млрд.
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Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей
Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Авто
Опубликованы первые изображения универсала Kia Rio X-Line
За производительность универсала Kia Rio X-Line могут отвечать двигатели, установленные под капотами седана и кросс-хэтчбека: 1.4 MPI на 100 л.с. и 1.6 MPI мощностью 123 л.с. Оба поставляются как механической, так и с автоматической коробкой передач с шестью ступенями.
32CARS.ru 07:55
Баскетбол
Собравшегося в Россию грузинского баскетболиста затравили на родине
Грузинские пользователи социальных сетей устроили травлю баскетболиста Торнике Шенгелии, который в ближайшее время может стать игроком московского ЦСКА.
Lenta.ru 09:40
Гаджеты
Goldman Sachs советует продавать акции Intel
В свежем комментарии Goldman Sachs отмечено, что Intel продолжает терять рынок клиентских и серверных процессоров.
iXBT.com 03:34
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Шоу-бизнес
О причине распада группы «Руки Вверх» рассказал Сергей Жуков
Соловей.Инфо 07:44
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
Футбол
«Ювентус» хочет обменять Рабьо на Жоржиньо
"Ювентус" не оставляет попыток заполучить полузащитника "Челси" Жоржиньо. Как сообщается, туринский клуб хочет предложить "синим" обмен.
Soccer.ru вчера в 12:35
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Происшествия
Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве
Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России по итогам июня 2020 года снизились на 14,6% по сравнению с июнем 2019 года и составили 122 622 единиц.
Автоновости дня 07:00
Кино
Джон Траволта и Кевин Харт в трейлере комедийного сериала Die Hart
Киноафиша России 09:13
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
Российская компания начала осуществлять авиаперелеты за границу
Одна из российских авиакомпаний начала осуществлять перелеты за рубеж. Речь идет об авиаперевозчике S7.
Рамблер 09:34
Кино
Опубликованы новые кадры кинокомикса «Чёрная вдова»
Лос-Анджелес, США, 7 июля 2020, 02:08 — REGNUM В сеть выложили новые кадры кинокомикса «Чёрная Вдова».
REGNUM вчера в 19:08
Происшествия
Бастрыкин считает Сушкевич и Белую убийцами новорождённого
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался по делу калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорождённого: в интервью он подтвердил версию следствия – они ввели ребёнку препарат в «заведомо токсичной дозе».
Русский Запад 08:30
Общество
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Здоровье
Reuters: американская компания Moderna задерживает испытания вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna задерживает на две недели с лишним начало клинических испытаний вакцины от коронавируса ввиду разногласий с американскими федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) и управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
ТАСС 09:41
Шоу-бизнес
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
ВладТайм вчера в 13:15
Армия и оружие
Генерал ВСУ требует массово вооружить украинцев для войны с русскими
Заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил о том, что всеобщее право украинцев ношение оружия не только сплотит нацию, но и станет предупреждением для русских на случай их попытки завоевать Украину.
ИА Новороссия 05:01
Киберспорт
Показан трейлер игры Shadow Warrior 3
Компания-издатель Devolver Digital совместно со студией-разработчиком Flying Wild Hog официально анонсировали игру Shadow Warrior 3. Авторы показали дебютный трейлер и немного рассказали о проекте шутера от первого лица.
Inc-news.ru 03:35