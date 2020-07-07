Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceДоходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-мае снизились вдвое

В натуральном выражении экспорт газа в январе—мае текущего года сократился на 21,8% и составил 73 млрд кубометров. Как ранее сообщало RNS, доходы «Газпрома» от экспорта газа в 2019 году сократились на 15,3% по сравнению с показателем предшествующего года — до $41,633 млрд.
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Доходы «Газпрома» от поставок за рубеж упали в два раза

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Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%

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Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности

Интерфакс05:13

Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-мае снизились вдвое

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