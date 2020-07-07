В натуральном выражении экспорт газа в январе—мае текущего года сократился на 21,8% и составил 73 млрд кубометров. Как ранее сообщало RNS, доходы «Газпрома» от экспорта газа в 2019 году сократились на 15,3% по сравнению с показателем предшествующего года — до $41,633 млрд.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-мае снизились вдвое

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