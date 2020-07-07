Энергетика
КоммерсантъДоходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%
В мае доходы «Газпрома» от экспорта газа уменьшились по сравнению с апрелем почти на 15%, до $1,1 млрд. Объемы экспорта за месяц сократились на 1,7%, до 11,9 млрд кубометров. При этом в сравнении с показателями мая 2019 года доходы от экспорта газа упали на 61%, а объемы экспорта уменьшились на 24%.
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Армия и оружие
К «любимому сирийскому командиру Путина» приставили спецназовца из РФ
К "любимому сирийскому командиру Путина" приставили спецназовца из РФ. Об этом в Twitter-аккаунте сообщили журналисты из ANNA-News.
Piter.tv 06:36
Авто
Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля
С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
Общество
Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке
Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 05 июля в 06:32
Политика
Кремль пообещал ответ на санкции Великобритании по «делу Магнитского»
6 июля МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского».
РБК 05:49
Гаджеты
Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE
Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 вчера в 04:04
Общество
Банк России предложил поднять тарифы на ОСАГО на 10%
Банк России разрешил страховым компаниям поднять тарифы на ОСАГО на 10%.
ФАН вчера в 08:15
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
Киберспорт
12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2
Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат вчера в 16:33
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:48
Общество
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Общество
Режим ЧС ввели в пяти районах Саратовской области
В Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
АиФ Саратов 02:01
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Происшествия
К бывшей журналистке «Медузы» Таисии Бекбулатовой пришли с обыском
Правоохранительные органы проводят обыск у главного редактора издания «Холод», экс-корреспондента «Медузы» Таисии Бекбулатовой, передает «Медиазона».
Ведомости 06:54
Культура
«МТС ТВ» предложит пользователям новую линейку подписок
МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила о новом принципе формирования подписок на платформе «МТС ТВ» и выводе новых предложений – подписок «Супер» и «Супер Плюс».
CNews вчера в 08:22
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
МИД не видит серьезных угроз распространения чумы из Монголии и Китая
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР).
РИА Новости 05:54
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Финансы
Правительство не одобрило проект о повышении суммы вкладов, с которых будет взиматься налог
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, предлагающий увеличить с 1 до 5 млн рублей сумму вкладов, с которых будет взиматься налог.
Газета.Ru 01:59
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Киберспорт
Онлайн на стримах Hyper Scape упал в 20 раз за три дня
На третий день после начала стримов Hyper Scape на Twitch за трансляциями по игре следят около 25 тыс. человек.
CyberSport.ru 05 июля в 10:58
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Бюджетный кросс Hyundai Venue обзавелся "умной" КПП, сочетающей свойства классических "механики" и "автомата".
Letnews.ru 02:18
Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Авто
Honda обновила компактный кроссовер Honda WR-V
Автомобильный бренд Honda сообщил об обновлении компактного кроссовера Honda WR-V на индийском авторынке, который считается основным для данных паркетников.
Car.ru вчера в 03:35
Армия и оружие
Более 450 призывников отправились служить в научные роты
Более 450 призывников отправились в научные и научно-производственные роты Вооруженных Сил России в понедельник, 6 июля, сообщили в министерстве обороны.
Аргументы и Факты вчера в 13:25