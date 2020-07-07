Энергетика
Rambler News ServiceДоходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-мае снизились вдвое
Экспорт газа «Газпрома» в январе—мае 2020 года в стоимостном выражении сократился в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до $9,687 млрд, следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Политика
Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России
Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.
РИА Новости 21:00
Общество
Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной
Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС 15:06
Кино
Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине
Дополнительно сообщается, что в фильме будет и новый главные актер, который заменит Киану Ривза.
CT news 16:47
Здоровье
Эксперт рассказала, как шоколад укрепляет иммунитет
Шоколад является одним из богатейших источников антиоксидантов и положительно влияет на иммунитет.
РИА Новости 19:41
Футбол
Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора
Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО 09:38
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 18:13
Происшествия
В Алтайском крае нашли двух утонувших в реке детей
Спасатели МЧС обнаружили тела двух детей в реке Алей в городе Рубцовске Алтайского края и продолжают поиски третьего ребенка, сообщается во вторник на сайте Главного управления МЧС региона.
ТАСС 12:45
Происшествия
Рыболовное судно затонуло в Приморье
Газета.Ru 20:36
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Происшествия
МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова
«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК вчера в 13:01
Футбол
«Лацио» проиграл «Лечче» в чемпионате Италии по футболу
"Лечче" одержал волевую победу над "Лацио" в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 15:45
Политика
ФСБ распространила видео задержания советника главы Роскосмоса
ФСБ России распространила видеозапись задержания по подозрению в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова возле его дома в Москве.
ТАСС 05:04
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика 08:28
Кино
Роль Шарлиз Терон в приквеле «Безумного Макса» отдали другой актрисе
Как сообщает THR, роль 44-летней Терон в приквеле-спин-оффе ленты "Безумный Макс: Дорога ярости", посвященном Фуриосе, отойдет к более молодой актрисе.
Российская газета 09:42
Общество
Президент Бразилии сообщил, что болен коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Вести.Ru 11:52
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Политика
Полиция Киева задержала двух россиян
Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
Биатлон
Адвокат Панич: вряд ли стоит ожидать от Родченкова правдивых показаний
Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) интересы дисквалифицированных биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, считает, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не будет давать правдивые показания по делу его подзащитных.
RT на русском 14:40
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
Авто
Hyundai Motor экспортировала в Швейцарию десять водородных грузовиков
Car.ru вчера в 10:10
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Экономика
В Петербурге инвестируют почти 1 млрд рублей в два новых производства
В особой экономической зоне "Санкт-Петербург" разместятся два новых производства с объёмом инвестиций 880 млн рублей.
DP.RU 09:14
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд встретились в суде
Начинается процесс по делу голливудского актера Джонни Деппа — он обвинил британскую газету Sun, написавшую об избиении Эмбер Хёрд, в клевете.
НТВ 12:54
Здоровье
В Красноярском крае задыхающихся на видео пациентов объяснили «дефектом съемки»
Минздрав начал проверку больницы в городе Уяр в Красноярском крае после появления в Сети видео, которое сняли врачи и пациенты инфекционного отделения.
7 новостей 15:11
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры
В матче 35-го тура испанской Примеры «Сельты» сыграла вничью с мадридским «Атлетико».
RT на русском 17:55