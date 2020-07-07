Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceДоходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-мае снизились вдвое

Экспорт газа «Газпрома» в январе—мае 2020 года в стоимостном выражении сократился в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до $9,687 млрд, следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Экспортная цена «Газпрома» упала ниже $100 за 1 тыс. куб. м

РБКвчера в 12:13

Fitch: цена экспорта российского газа упала ниже безубыточности

ТАССвчера в 13:01

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%

Коммерсантъвчера в 05:51

Доходы «Газпрома» от экспорта газа сократились вдвое

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Цена экспорта Газпрома в мае упала ниже уровня рентабельности

Взгляд.рувчера в 06:06

Доходы России от продажи нефти рухнули

Lenta.ruвчера в 09:50

Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности

Интерфаксвчера в 05:13
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Политика

Матвиенко высказалась о пожизненном статусе сенатора для Медведева

Москва, 8 июля 2020, 16:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора.
REGNUM 09:45
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Общество

Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
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Общество

Минпросвещения отменило традиционные школьные линейки 1 сентября

Ведомости 08:55
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Политика

Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
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Экономика

«Инград» достроит два проблемных жилых комплекса в Подмосковье

В рамках трехстороннего сотрудничества между правительством Московской области, банком "Дом.РФ" и ГК "Инград" будет решена проблема обманутых дольщиков жилых комплексов "Булатниково" и "Белый город", достройкой которых займется компания.
РИА Новости 07:42
Общество

Правительство Таиланда поддержало легализацию однополых браков

Правительство Таиланда одобрило законопроект, легализующий однополые браки.
Дождь 09:29
Общество

Кинотеатры в Москве могут открыться 1 августа

Кинотеатры в Москве могут открыться с 1 августа. Не исключено, что возобновление работы будет происходить постепенно.
Вести.Ru 07:51
Происшествия

Суд запросит аудиозаписи звонков Соколова в посольство Франции

«Удовлетворить ходатайство о судебном запросе об истребовании доказательств в виде аудиозаписи звонков Соколова, сделанных 8 ноября 2019 года», — сказала судья.
РБК 09:48
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Эксперты отмечали, что Дания может разрешить использовать при строительстве газопровода новый тип судов.
Новые Ведомости вчера в 05:41
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Футбол

Судью на матч «Ростова» с «Уфой» заменили из-за коронавируса

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили о замене арбитра на матч 27-го тура Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" – "Уфа".
РЕН ТВ 09:02
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3,3K
Здоровье

Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa 05:36
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Политика

ФСБ заподозрила советника Рогозина в передаче секретных сведений НАТО

По версии российской спецслужбы, задержанный чиновник собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведений о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие гостайну.
Новый День вчера в 05:51
1,9K
Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

РИА Новости вчера в 10:02
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич поиздевалась над собственным нарядом

Bimru.ru 06 июля в 08:46
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Автоспорт

Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы защиты суверенитета

РИА Новости 08:41
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
275
Политика

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
1,5K
Общество

Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю

РИА Новости 08:06
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Футбол

У Азара проблемы с голеностопом, он может пропустить игру с «Алавесом»

Полузащитник «Реала» Эден Азар не находится в оптимальном физическом состоянии. Бельгиец ощущает проблемы с голеностопом.
Sports.ru 09:40
Общество

Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 06 июля в 13:22
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Армия и оружие

Генерал США: Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ

Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Газета.Ru 06:39
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Общество

Россияне смогут вернуть деньги за отмененные туры только через год

Клиенты российских туроператоров смогут вернуть деньги за несостоявшиеся поездки не ранее, чем через год.
Forbes 09:55
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
3,9K
Общество

Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля

Интерфакс - Россия 08:43
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