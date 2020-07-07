Энергетика
Rambler News ServiceДоходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-мае снизились вдвое
Экспорт газа «Газпрома» в январе—мае 2020 года в стоимостном выражении сократился в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до $9,687 млрд, следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Политика
Матвиенко высказалась о пожизненном статусе сенатора для Медведева
Москва, 8 июля 2020, 16:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора.
REGNUM 09:45
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Экономика
«Инград» достроит два проблемных жилых комплекса в Подмосковье
В рамках трехстороннего сотрудничества между правительством Московской области, банком "Дом.РФ" и ГК "Инград" будет решена проблема обманутых дольщиков жилых комплексов "Булатниково" и "Белый город", достройкой которых займется компания.
РИА Новости 07:42
Общество
Правительство Таиланда поддержало легализацию однополых браков
Правительство Таиланда одобрило законопроект, легализующий однополые браки.
Дождь 09:29
Общество
Кинотеатры в Москве могут открыться 1 августа
Кинотеатры в Москве могут открыться с 1 августа. Не исключено, что возобновление работы будет происходить постепенно.
Вести.Ru 07:51
Происшествия
Суд запросит аудиозаписи звонков Соколова в посольство Франции
«Удовлетворить ходатайство о судебном запросе об истребовании доказательств в виде аудиозаписи звонков Соколова, сделанных 8 ноября 2019 года», — сказала судья.
РБК 09:48
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Эксперты отмечали, что Дания может разрешить использовать при строительстве газопровода новый тип судов.
Новые Ведомости вчера в 05:41
Футбол
Судью на матч «Ростова» с «Уфой» заменили из-за коронавируса
В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили о замене арбитра на матч 27-го тура Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" – "Уфа".
РЕН ТВ 09:02
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Здоровье
Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa 05:36
Политика
ФСБ заподозрила советника Рогозина в передаче секретных сведений НАТО
По версии российской спецслужбы, задержанный чиновник собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведений о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие гостайну.
Новый День вчера в 05:51
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич поиздевалась над собственным нарядом
Bimru.ru 06 июля в 08:46
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы защиты суверенитета
РИА Новости 08:41
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Футбол
У Азара проблемы с голеностопом, он может пропустить игру с «Алавесом»
Полузащитник «Реала» Эден Азар не находится в оптимальном физическом состоянии. Бельгиец ощущает проблемы с голеностопом.
Sports.ru 09:40
Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 06 июля в 13:22
Армия и оружие
Генерал США: Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ
Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Газета.Ru 06:39
Общество
Россияне смогут вернуть деньги за отмененные туры только через год
Клиенты российских туроператоров смогут вернуть деньги за несостоявшиеся поездки не ранее, чем через год.
Forbes 09:55
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Общество
Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля
Интерфакс - Россия 08:43