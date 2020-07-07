Энергетика
ТАССFitch: цена экспорта российского газа упала ниже безубыточности
Цена экспорта российского газа в мае опустилась до $94 за тыс. куб. м, что ниже цены безубыточности, следует из данных ФТС. Но "Газпрому" все равно выгоднее продолжать поставки газа, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
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Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Футбол
Эмре Белёзоглу стал первым игроком в чемпионате Турции, забивавшим в четырех десятилетиях
Полузащитник стамбульского «Фенербахче» Эмре Белёзоглу стал первым игроком в чемпионате Турции, забивавшим в четырех десятилетиях.
Чемпионат 15:54
Экономика
В Петербурге запускают два новых производства почти за 1 млрд рублей
Санкт-Петербург, 7 июля 2020, 15:20 — REGNUM Два новых производства запускают в петербургской особой экономической зоне с объемом инвестиций около 900 млн рублей.
REGNUM 08:20
Политика
США ввели визовые санкции против властей КНР из-за ситуации в Тибете
Соединенные Штаты вводят санкции в отношении китайских чиновников, причастных к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
Известия 17:31
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Футбол
«Арсенал» в меньшинстве упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 17:15
Политика
Посол ЕС ответил на вопрос о возможном открытии границ с Россией
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что на данный момент слишком рано говорить о том, попадет ли РФ в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС.
Российская газета 05:55
Здоровье
На Украине рассказали о заболеваемости коронавирусом
Показатель заболеваемости коронавирусом на Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского по итогам совещания по предотвращению распространения COVID-19.
РИА Новости 07:29
Общество
Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам
Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США.
Ведомости 15:46
Происшествия
ФСБ задержала четырех вербовщиков террористов в Калининграде
Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
Lenta.ru 16:36
Культура
Финалист шоу «Замуж за Бузову» станет ведущим нового шоу на ТНТ
Финалист шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков станет новым ведущим проекта "Битва дизайнеров".
Народные новости 13:47
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 4 тысячи
В Москве за сутки умерли 28 человек с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:14
Космос
Астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной
Интернациональная команда астрономов открыла новый источник углерода во Вселенной.
Аргументы и Факты вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
Общество
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
Общество
День семьи, любви и верности отметят в Черемхово 8 июля
Город Черемхово, как и другие города страны, 8 июля отметит День семьи, любви и верности.
Иркутск Сегодня 02:36
Общество
Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»
В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
Газета.Ru 17:16
Шоу-бизнес
Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа
Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа Певица пострадала, распластавшись на асфальте.
Экспресс газета 08:18
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
Общество
В Италии врачи разделили сросшимися затылками сиамских близнецов
Хирурги ватиканского педиатрического госпиталя Bambino Gesu разделили сестер-близнецов, которые срослись черепами.
МИР 24 17:29
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Политика
Полиция Киева задержала двух россиян
Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23