Энергетика

ТАССТАССFitch: цена экспорта российского газа упала ниже безубыточности

Цена экспорта российского газа в мае опустилась до $94 за тыс. куб. м, что ниже цены безубыточности, следует из данных ФТС. Но "Газпрому" все равно выгоднее продолжать поставки газа, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
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Экспортная цена «Газпрома» упала ниже $100 за 1 тыс. куб. м

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
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Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что на данный момент слишком рано говорить о том, попадет ли РФ в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС.
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Пожар произошел на крыше здания НИИ биохимии на юго-западе Москвы

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Финалист шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков станет новым ведущим проекта "Битва дизайнеров".
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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
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Число умерших от коронавируса в Москве превысило 4 тысячи

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Интернациональная команда астрономов открыла новый источник углерода во Вселенной.
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Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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Город Черемхово, как и другие города страны, 8 июля отметит День семьи, любви и верности.
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В Италии врачи разделили сросшимися затылками сиамских близнецов

Хирурги ватиканского педиатрического госпиталя Bambino Gesu разделили сестер-близнецов, которые срослись черепами.
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Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
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На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
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