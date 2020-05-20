Энергетика

ТАССТАССДоходы «Газпрома» от экспорта газа за I квартал упали на 51,6%

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - марте 2020 года упали на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $6,81 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Доходы «Газпрома» от продажи газа за рубеж обвалились

Lenta.ru06:07

Профицит внешнеторгового баланса РФ за январь - март снизился до $35,5 млрд

ТАСС05:53

Экспорт угля из России упал на 37% за первый квартал 2020 года — ФТС

REGNUM04:30

Доход России от экспорта нефти сократился в I квартале на 12,3%

Вести.Ru05:33

Европа сократила доходы «Газпрома» вдвое

Евразия Daily05:12

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали почти на 50 % в первом квартале

Фонтанка.Ру04:36

Доходы России от экспорта электроэнергии в январе-марте снизились боле чем вдвое

Rambler News Service06:24
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандал после огласки его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом «стал некомфортным» лично для него, поскольку шумиха отвлекала внимание международного сообщества «от вопросов, которые были важными для Украины».
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Зеленский призвал проверить сведения о влиянии Байдена на Порошенко

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю года с инаугурации призвал проверить сведения о влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
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Россия выходит из карантина по-западному

В любом случае есть некая рамка, набор критериев и по резервам регионального здравоохранения, и по эпидемиологическим показателям, из которого регионы исходят при снятии ограничений, указывает Кузнецов: именно эти прозрачные критерии определяют темп выхода из карантина, а регионам просто дана некоторая свобода действий.
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Венесуэла через суд требует от Банка Англии вернуть ей золото

Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд с целью добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около $1 млрд.
Коммерсантъ 06:01
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Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
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Общество

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Общество

Голикова назвала показатель летальности при коронавирусе в России

Показатель летальности при коронавирусной инфекции в России составляет 0,95%. Он значительно ниже, чем в других странах.
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СК возбудил дело по факту крушения Ми-8 в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения военного вертолёта Ми-8 в подмосковном Клину.
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Курсы доллара и евро растут к рублю

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
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Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

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ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
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Общество

Где в Самарской области выявили коронавирус за последние сутки

Как стало известно от оперштаба на 18 мая в Самарской области за сутки зарегистрированно 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Похвистнево-Информ 18 мая в 06:10
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Общество

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
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Армия и оружие

Перенос американского ядерного оружия в Польшу насторожил Москву

Напомним, 15 мая посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер отчитала в "Твиттер" идею немецких социал-демократов, которые предложили вывести с территории ФРГ американские ядерные бомбы, находящиеся на авиабазе Бюхель с середины 1950-х.
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Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
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Собянин назвал ежедневное число тяжелобольных с коронавирусом в Москве

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Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития

Талыбов занимал должность замглавы Минэкономразвития с января 2017 года.
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Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
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Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
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Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг

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Рекордное число пациентов с коронавирусом умерло за сутки в России

За минувшие сутки в России скончались 135 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
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В Альметьевске обнаружили тела матери и ребенка

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Вспышка заражения в Китае отправила на карантин 108 миллионов человек

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YouTube удалил аккаунт телеканала «Крым 24»

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Худшие способы начать сезон «Ф-1»: забастовка пилотов, уродство машин из-за новых правил, чемпион не влез в болид

Большие ожидания после тестов "Феррари" в 2019-м Шарль Леклер, Барселона-2019 "Феррари" начинала предыдущий сезон фаворитом чемпионской гонки, ведь SF90 в Барселоне показывала себя превосходно.
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