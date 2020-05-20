Энергетика
ТАССДоходы «Газпрома» от экспорта газа за I квартал упали на 51,6%
Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - марте 2020 года упали на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $6,81 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Доходы России от экспорта электроэнергии в январе-марте снизились боле чем вдвое
Rambler News Service06:24
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Комментарии
Политика
Зеленский пожаловался на превращение Украины в историю о Трампе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандал после огласки его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом «стал некомфортным» лично для него, поскольку шумиха отвлекала внимание международного сообщества «от вопросов, которые были важными для Украины».
Lenta.ru 05:56
Политика
Зеленский призвал проверить сведения о влиянии Байдена на Порошенко
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю года с инаугурации призвал проверить сведения о влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 05:00
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
Здоровье
Россия выходит из карантина по-западному
В любом случае есть некая рамка, набор критериев и по резервам регионального здравоохранения, и по эпидемиологическим показателям, из которого регионы исходят при снятии ограничений, указывает Кузнецов: именно эти прозрачные критерии определяют темп выхода из карантина, а регионам просто дана некоторая свобода действий.
Ведомости вчера в 17:00
Общество
Венесуэла через суд требует от Банка Англии вернуть ей золото
Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд с целью добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около $1 млрд.
Коммерсантъ 06:01
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Общество
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Голикова назвала показатель летальности при коронавирусе в России
Показатель летальности при коронавирусной инфекции в России составляет 0,95%. Он значительно ниже, чем в других странах.
Известия 04:49
Происшествия
СК возбудил дело по факту крушения Ми-8 в Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения военного вертолёта Ми-8 в подмосковном Клину.
RT на русском 04:15
Финансы
Курсы доллара и евро растут к рублю
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
Газета.Ru 03:40
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
Общество
Где в Самарской области выявили коронавирус за последние сутки
Как стало известно от оперштаба на 18 мая в Самарской области за сутки зарегистрированно 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Похвистнево-Информ 18 мая в 06:10
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
Армия и оружие
Перенос американского ядерного оружия в Польшу насторожил Москву
Напомним, 15 мая посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер отчитала в "Твиттер" идею немецких социал-демократов, которые предложили вывести с территории ФРГ американские ядерные бомбы, находящиеся на авиабазе Бюхель с середины 1950-х.
Утро.ru вчера в 09:46
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
Общество
Собянин назвал ежедневное число тяжелобольных с коронавирусом в Москве
19 мая Собянин сообщил, что в больницах Москвы находится 18 тысяч тяжелобольных пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 05:44
Политика
Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития
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РИА Новости 05:21
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
Общество
Рекордное число пациентов с коронавирусом умерло за сутки в России
За минувшие сутки в России скончались 135 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Live24 04:28
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Происшествия
В Альметьевске обнаружили тела матери и ребенка
"19 мая 2020 года в квартире одного из домов в городе Альметьевске обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38-летней матери, которая, предположительно, покончила с собой", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 12:06
Общество
Вспышка заражения в Китае отправила на карантин 108 миллионов человек
По данным Bloomberg, под ограничения попали порядка 108 млн человек. Службы здравоохранения пока не выяснили причину новой вспышки.
Русская Планета 18 мая в 12:41
Музыка
Little Big вошли в число фаворитов Евровидения-2020
iReactor 04:39
Интернет
«Мегафон» представил новую линейку тарифов
Для создания новых тарифов "Мегафон" изучил пользовательский опыт абонентов в возрасте от 14 до 60 лет и сформировал предложения, отвечающие актуальным потребностям россиян.
RuNews24.ru 06:10
Общество
YouTube удалил аккаунт телеканала «Крым 24»
Руководство крымского телеканала "Крым 24" сообщило об удалении своего аккаунта на видео-хостинге YouTube с формулировкой "за нарушение условий", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:08
Автоспорт
Худшие способы начать сезон «Ф-1»: забастовка пилотов, уродство машин из-за новых правил, чемпион не влез в болид
Большие ожидания после тестов "Феррари" в 2019-м Шарль Леклер, Барселона-2019 "Феррари" начинала предыдущий сезон фаворитом чемпионской гонки, ведь SF90 в Барселоне показывала себя превосходно.
Sports.ru 03:55
Культура
Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз покинула сериал после первого сезона
Несколько дней назад телеканал CW показал финальную серию первого сезона супергеройского шоу «Бэтвумен».
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