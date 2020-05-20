Энергетика
ТАССДоходы «Газпрома» от экспорта газа за I квартал упали на 51,6%
В 2019 году "Газпром" поставил в дальнее зарубежье (включая Китай) 199,2 млрд куб. м газа, что на 1,3% ниже, чем за рекордный 2018 год. Экспорт в страны ближнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,2% - до 37,7 млрд куб. м.
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Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - марте 2020 года упали на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $6,81 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.ТАСС04:02
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ФТС: экспорт пшеницы из России в январе - марте вырос на 11%, до 7,3 млн тонн
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