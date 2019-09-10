Экономика

ТАССТАССДоходы «Газпрома» от экспорта газа за семь месяцев снизились на 5,3%

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Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - июле 2019 года уменьшились на 5,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составили $25,74 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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