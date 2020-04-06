Энергетика

ТАССТАССДоходы «Газпрома» от экспорта газа за январь-февраль упали на 51,3%

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-феврале 2020 года упали на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $5,05 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» уменьшилась почти в 8 раз

News.ruвчера в 10:33

Доходы «Газпрома» от экспорта газа обвалились вдвое

Росбалтвчера в 10:11

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь-февраль упали на 51,3%

ТАССвчера в 10:00

«Газпром» лишился половины дохода от экспорта

Lenta.ruвчера в 11:19

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за два месяца упали вдвое

РБКвчера в 08:32

Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа упали на 51% в начале 2020 года

RT на русскомвчера в 07:10

Доходы России от экспорта угля в январе-феврале снизились в 1,5 раза

Rambler News Serviceвчера в 07:53
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Общество

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Как сообщает РИА "Новости", такие рекомендации дало Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Газета.Ru 03:49
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В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:36
Политика

Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс

Как отметил дипломат, необходимо понять, сколько в действительности россиян планируют вернуться на родину.
РИА Новости вчера в 23:39
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Муцениеце призналась, что целый год обдумывала развод с Прилучным

Актриса и модель Агата Муцениеце призналась, что развод с Павлом Прилучным обдумывала целый год, но у нее все еще остались к нему чувства.
ФАН 04:38
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Lenta.ru 03:27
Наука

Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель

Выяснился маркер, который наблюдается у большого числа жертв коронавируса. Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель.
Piter.tv 03:38
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Происшествия

Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала

Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла, осужденного в марте прошлого года за насильственные действия в отношении детей, и освободил его из-под стражи.
ТАСС вчера в 21:44
Финансы

Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Российская газета 04:14
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
BFM.ru вчера в 15:51
Общество

В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика

Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Газета.Ru 01:59
Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Piter.tv вчера в 09:56
Технологии

WhatsApp вводит новые ограничения для пересылки сообщений

WhatsApp вводит новые меры по борьбе с распространением дезинформации, связанной с пандемией COVID-19.
News.ru 04:33
Хоккей

В КХЛ введут «финансовый фэйр-плэй»

Руководитель рассказал о введении «финансового фэйр-плэй».
ГЛАС.RU 03:20
Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц ответила на критику своего веса

Игнорировать критику актриса не стала - она опубликовала фото с розой, сделанное на съёмках, и сообщила в комментариях, что камеры прибавляют лишний вес.
Discover24 02:48
Гаджеты

Новый бюджетный iPhone SE 2020 выйдет в начале мая

Astera вчера в 07:57
Общество

В Москве только 4% новых заболевших COVID-19 вернулись из-за границы

Только 4% от числа новых заразившихся коронавирусом в Москве недавно вернулись из-за границы, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 04:31
Общество

В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода на улицу

В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода граждан из дома. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.
Газета.Ru 02:20
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Президент UFC не видит вины Хабиба в отказе от боя с Фергюсоном

Газета.Ru 02:50
Экономика

Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей

Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
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Здоровье

В Пермском крае официально подтверждено 11 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за сутки зафиксировано 11 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральный оперштабе.
Город342 03:51
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Космос

Northrop Grumman готовится к первому запуску новой ракеты OmegA

После успешного огневого теста второй ступени OmegA, прошедшего в феврале, компания Northrop Grumman сообщила о планах запустить носитель уже в следующем, 2021 году весной.
Faktom 03:39
Наука

Аспирин помогает сердцу, но не спасает от болезни Альцгеймера

Аспирин не уменьшает риск развития деменции или болезни Альцгеймера. Ранее сообщалось, что медики назвали необычные симптомы коронавируса.
ToDay News Ufa 05 апреля в 16:20
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

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На строительство музеев по проекту Владимира Путина потратили почти 10 миллиардов рублей

Общая стоимость проекта оценивалось в 120 миллиардов рублей.
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Экономика

Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике

Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Суть событий вчера в 03:07
Гаджеты

ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов

В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Радиочастотный спектр вчера в 08:58
Как работают Яндекс.Новости?
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