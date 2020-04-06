Энергетика
ТАССДоходы «Газпрома» от экспорта газа за январь-февраль упали на 51,3%
Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-феврале 2020 года упали на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $5,05 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа упали на 51% в начале 2020 года
RT на русскомвчера в 07:10
Доходы России от экспорта угля в январе-феврале снизились в 1,5 раза
Rambler News Serviceвчера в 07:53
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