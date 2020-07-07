Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъДоходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%

«Газпром» снизил доходы от экспорта трубопроводного газа за пять месяцев 2020 года на 52,6%, до $9,7 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом объем экспорта трубопроводного газа за январь–май упал на 23% — до 73 млрд кубометров.
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Доходы России от продажи нефти рухнули

Lenta.ru09:50

Доходы «Газпрома» от экспорта газа сократились вдвое

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Доходы России от экспорта угля в январе-мае снизились в полтора раза

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Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%

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Доходы от экспорта нефти из России в январе - мае упали на треть

ТАСС05:25

Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности

Интерфакс05:13

Цена экспорта Газпрома в мае упала ниже уровня рентабельности

Взгляд.ру06:06
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Энергетика

«Газпром» приостановил транзит газа через Польшу

Напомним, ранее у России с Польшей истек долгосрочный контракт о транзите российского газа через «Ямал-Европу».
ИА Красная Весна 04:57
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Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики

Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
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Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете

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Депутат Рады обвинила Порошенко в поздравлении Путина с Днем России

Бывший президент Украины Петр Порошенко поругался на телепередаче "Свобода слова" на канале ICTV с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила экс-президенту о том, что в 2014 году он поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
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Для Kingdom of Amalur: Re-Reckoning анонсировали первое сюжетное дополнение

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РБК 11:02
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Общество

В Воронежской области заработают торговые центры и детские лагеря

Согласно указу губернатора Александра Гусева, полностью разрешается розничная торговля, в том числе в ТЦ, открываются массажные салоны, сауны, бани и SPA.
Российская газета 09:36
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График подачи воды установили в ряде городов Кубани из-за засухи

На Кубани в ряде городов был введен график подачи воды из-за засухи в регионе.
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Происшествия

Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

По меньшей мере три человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает портал Aktu.news.
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
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Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

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PC-версия Halo 3 выйдет 14 июля

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Политика

Поправки в Конституцию РФ. Депутат объяснил причину протестного голосования в ЗАТО Светлый

Как отметил депутат, последние 3 года ЗАТО руководил Владимир Бачкин, но в итоге его отстранили и уволили в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.
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Путин: поправки к Конституции РФ позволят избежать ошибок СССР

Принятые поправки в Конституцию РФ позволят усилить государственность страны, а также "создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед", заявил российский лидер Владимир Путин в эфире программы на ТК "Россия 1".
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Происшествия

В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения и разрешил задействовать Национальную гвардию для прекращения массовых беспорядков.
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Транспорт

Шереметьево возобновит работу терминала D с 27 июля

"Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объеме, начиная с 00.00 мск 27 июля 2020 года", - сказала Захаренкова.
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"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:50
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Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
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Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
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Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске превысил 147 млрд рублей

07.07.2020 Росприроднадзор назвал сумму ущерба, который был нанесен экологии в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
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Политика

МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН

Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
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Гаджеты

Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года

В десятку флагманских смартфонов попали также OnePlus 8 Pro, Meizu 17 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, Redmi K30 Pro, iQOO Neo3 и Oppo Ace2.
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Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций сезона-2020/21 в Москве, сообщается в официальном Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
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Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа

Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа Певица пострадала, распластавшись на асфальте.
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Возгорание на одной из установок сызранского НПЗ ликвидировали

Возгорание на одной из установок Сызранского НПЗ "Роснефти" ликвидировано, пострадавших нет, угроза другим производственным объектам отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сызранского НПЗ.
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