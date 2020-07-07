Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъДоходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%

В мае доходы «Газпрома» от экспорта газа уменьшились по сравнению с апрелем почти на 15%, до $1,1 млрд. Объемы экспорта за месяц сократились на 1,7%, до 11,9 млрд кубометров. При этом в сравнении с показателями мая 2019 года доходы от экспорта газа упали на 61%, а объемы экспорта уменьшились на 24%.
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Доходы «Газпрома» от поставок за рубеж упали в два раза

Lenta.ru06:53

Доходы «Газпрома» от экспорта газа сократились вдвое

Фонтанка.Ру06:23

Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности

Интерфакс05:13

Цена экспорта Газпрома в мае упала ниже уровня рентабельности

Взгляд.ру06:06

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%

Коммерсантъ05:51

Доходы от экспорта нефти из России в январе - мае упали на треть

ТАСС05:25

Доходы от экспорта российской нефти упали на треть

БИЗНЕС Online06:14
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Киберспорт

Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2

Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
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Наука

Чёрная малина может минимизировать аллергические реакции кожи

Live24 02:15
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Общество

Советник гендиректора «Роскосмоса» задержан по подозрению в госизмене

В Москве задержан советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов. Его подозревают в государственной измене.
Мойка78 04:07
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
13
Общество

Власти Москвы изучат систему отслеживания контактов больных COVID-19

Власти Москвы изучат разработку Минкомсвязи по отслеживанию контактов больных COVID-19, после чего будет принято решение об ее использовании в городских сервисах, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий.
РИА Новости 07:18
1
Общество

Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку

В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Происшествия

В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
61
Общество

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы

Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
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Шоу-бизнес

Мадонна опубликовала фото с обнаженной грудью и на костылях

Даже после травмы ноги звезда не перестала радовать фанатов своей роскошной физической формой: на очередном горячем селфи она запечатлена с обнаженной грудью и на костыле.
Super.ru 06:58
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Политика

Посол ЕС ответил на вопрос о возможном открытии границ с Россией

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что на данный момент слишком рано говорить о том, попадет ли РФ в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС.
Российская газета 05:55
140
Общество

В Кремле назвали некорректными данные о падении доходов жителей России

Москва, 7 июля 2020, 14:20 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с осторожностью относятся к результатам опроса компании «Россгострах Жизнь» и центра соцпроектирования «Платформа», согласно которому почти половина жителей страны живет на 15 тыс. рублей в месяц.
REGNUM 07:20
1K
Футбол

«Зенит» второй раз подряд стал чемпионом России

МР7.ру вчера в 00:28
2
Религия

Митрополит Кирилл направил открытое письмо отцу Сергию

Областная газета вчера в 06:01
149
Общество

Советник гендиректора «Роскосмоса» задержан по подозрению в госизмене

В Москве задержан советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов. Его подозревают в государственной измене.
Мойка78 04:07
637
Шоу-бизнес

Дочь и сын Жени Белоусова сдали ДНК-тест на отцовство

Дни24 06:00
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Происшествия

СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов

Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
8
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
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Армия и оружие

Экстренное заявление: артиллерия и ПВО ЛНР отражают агрессию врага

Rusvesna.su 06:41
Космос

Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом

13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 вчера в 10:18
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Происшествия

В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
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Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ

Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом.
RT на русском 05 июля в 11:30
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Происшествия

Дело об убийстве завели после пропажи восьмилетней девочки на Сахалине

Газета.Ru 06:47
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Происшествия

В Китае более 20 человек погибли при падении автобуса в водохранилище

Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Global Times.
RT на русском 06:20
Футбол

«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба

Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
РБК 07:33
Общество

Парфенов с супругой покинули Россию

Общественная служба новостей 06:44
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
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Биатлон

Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными

Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России вчера в 05:41
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Как работают Яндекс.Новости?
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