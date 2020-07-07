«Газпром» снизил доходы от экспорта трубопроводного газа за пять месяцев 2020 года на 52,6%, до $9,7 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом объем экспорта трубопроводного газа за январь–май упал на 23% — до 73 млрд кубометров.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%

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