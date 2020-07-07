Энергетика
КоммерсантъДоходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%
«Газпром» снизил доходы от экспорта трубопроводного газа за пять месяцев 2020 года на 52,6%, до $9,7 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом объем экспорта трубопроводного газа за январь–май упал на 23% — до 73 млрд кубометров.
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Культура
Любимова посетила выставку «Ненавсегда» в Новой Третьяковке
ТАСС вчера в 08:47
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
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Газета.Ru 18:36
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Российские военные следят за судами НАТО в Черном море
В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии.
Газета.Ru 13:06
Общество
Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»
В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
Газета.Ru 17:16
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Технологии
Эксперт рассказал, как смартфон предотвращает распространение COVID-19
По словам эксперта, в мире сегодня используются две группы технологий: определение местоположения на основе GPS для контроля самоизоляции, а также определение близко находящихся аппаратов на основе Bluetooth.
ПРАЙМ 19:06
Наука
Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение
Организм людей с ожирением висцерального типа начинает самопроизвольно воспаляться из-за избытка иммунных клеток; Фото: Pixabay Швейцарские исследователи из Бернского университета выяснили, почему так опасно ожирение висцерального типа, когда жир особенно в больших количествах скапливается на животе.
ВладТайм 13:38
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
Общество
«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде
Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
Невские Новости 10:13
Политика
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru 17:11
Кино
Авторы «Ведьмака» пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне
Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала пасхалки для фанатов серии игр "Ведьмак" в продолжении сериала Netflix по книгам Анджея Сапковского.
Российская газета 13:07
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Здоровье
В ХМАО бесплатно раздадут лекарство для профилактики коронавируса
В ХМАО бесплатно раздадут лекарство для профилактики коронавируса людям, которые контактировали с заболевшими.
URA.Ru 11:48
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
Общество
Эксперт рассказала, как шоколад укрепляет иммунитет
О полезных свойствах продукта рассказала в интервью радио Sputnik специалист по рациональному питанию Варвара Зародина.
РИА Новости 19:41
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Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Происшествия
Водитель мотоцикла насмерть сбил мужчину в Хамовниках
Вечерняя Москва 05 июля в 02:49
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ, готовившего теракт в Астрахани
Сотрудники ФСБ задержали в Астраханской области мужчину, готовившего нападения на административные здания, сообщает РИА Новости.
Sputnik Армения 08:31
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
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Политика
Посольство США заявило о кампании против свободы прессы в России
Преследование журналистов в России напоминает кампанию против свободы прессы.
РБК 16:19
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года
"Милан" впервые с марта 1989 года забил четыре мяча в ворота "Ювентуса" в рамках чемпионата Италии.
РИА Новости 17:53
Транспорт
Железнодорожный переезд в Антипихе закроют 9 июля
Легковым автомобилям предлагается проезжать через прямоугольную водопропускную трубу в теле насыпи ж/д переезда.
Московский Комсомолец Чита 19:51
Происшествия
Пьяный водитель совершил ДТП и сбежал в Южно-Сахалинске
ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрестке улиц Комсомольской и Тихоокеанской в Южно-Сахалинске сегодня утром, 8 июля.
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