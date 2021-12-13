Ракета-носитель Falcon 9 вывела в космос новую рентгеновскую обсерваторию IXPE, которая на протяжении двух лет будет заниматься измерением поляризации излучения от различных объектов в нашей галактике и за ее пределами.
Как стало известно новостному порталу solenka.info, еще в 2015 году в Соединенных Штатах Америки произошла таинственная гибель шестерых врачей, которые были членами исследовательской группы, обнаружившей в различных вакцинах ферменты, вызывающие рак.
Полностью электрический пикап Tesla Cybertruck был замечен на испытаниях на заводе по производству электромобилей в Калифорнии, США, с рядом функций, которые не были замечены в модели, представленной два года назад.
Германия приостановила процесс сертификации швейцарской компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода, для продолжения процедуры компания должна создать дочернюю структуру в немецкой юрисдикции.