Banki LoansДоходы «Газпрома» от экспорта газа увеличились до $39,6 млрд за 10 месяцевСогласно данным Федеральной таможенной службы, доходы «Газпрома» от экспорта природного газа за 10 месяцев, с января по октябрь, возросли в два раза, до $39,6 млрд.Banki LoansФизический объем экспорта газа в январе-октябре вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 171,5 миллиарда кубометров.РИА НовостиПо сравнению с октябрём 2020 года доходы "Газпрома" увеличились в 2,4 раза, а объем экспорта снизился на 22,3%. Цена в сентябре составляла 308 долларов, а годом ранее в октябре - 145,4 доллара.РИА НовостиОднако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" - наполовину себе.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейЭкономика сегодняУтроNewsФАНПодробнее о событииЭкспортные доходы «Газпрома» выросли в два раза до $39,6 млрдLenta.ru07:24Доходы «Газпрома» от экспорта газа увеличились до $39,6 млрд за 10 месяцевBanki Loans05:29Доходы «Газпрома» от экспорта газа выросли с января в два раза, до 39,6 миллиарда долларовРИА Новости04:30Россия нарастила доходы от экспорта электроэнергии в 2,4 раза с начала годаФАН05:01Россия в два раза увеличила доходы от экспорта электроэнергииБизнес журнал05:00Экспортные доходы «Газпрома» выросли в два разаНефтегазовая вертикаль05:28Доходы «Газпрома» от экспорта газа за 10 месяцев выросли более чем вдвоеТАСС04:35Показать ещёОценить1Поделиться