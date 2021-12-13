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Доходы «Газпрома» от экспорта газа увеличились до $39,6 млрд за 10 месяцев

Согласно данным Федеральной таможенной службы, доходы «Газпрома» от экспорта природного газа за 10 месяцев, с января по октябрь, возросли в два раза, до $39,6 млрд.
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Физический объем экспорта газа в январе-октябре вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 171,5 миллиарда кубометров.
РИА Новости
По сравнению с октябрём 2020 года доходы "Газпрома" увеличились в 2,4 раза, а объем экспорта снизился на 22,3%. Цена в сентябре составляла 308 долларов, а годом ранее в октябре - 145,4 доллара.
РИА Новости
Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" - наполовину себе.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экспортные доходы «Газпрома» выросли в два раза до $39,6 млрд
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Доходы «Газпрома» от экспорта газа увеличились до $39,6 млрд за 10 месяцев
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