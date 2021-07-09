Вице-премьер Украины спрогнозировал сроки вступления страны в НАТО

«Не имеет значения — завтра мы зайдем в ЕС, послезавтра мы зайдем в НАТО — мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам будет важен», — заявил вице-премьер в эфире телеканала «Украина 24».