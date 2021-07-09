Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-мае выросли на 57,7%
В стоимостном выражении показатель пяти месяцев составил $16,24 млрд. Доходы ПАО "Газпром" от экспорта природного газа в январе-мае составили $16,24 млрд, это на 58% выше показателя первых пяти месяцев 2020 года, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).В источнике
С чего всё началось
Экспорт российской нефти в стоимостном выражении в январе—мае увеличился на 7,1% и составил $36,26 млрд, сообщает
Федеральная таможенная служба (ФТС).