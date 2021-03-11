Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе впервые за долгое время продемонстрировали рост, увеличившись на 8,4% в годовом выражении — до 3,393 миллиарда кубометров, при этом экспортная цена газа выросла на 8% по отношению к декабрю, достигнув 169,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

С чего всё началось Экспорт нефти из России в январе в денежном выражении упал на 42,8 процента по сравнению с прошлым годом (до 5,708 миллиарда долларов), физический экспорт рухнул до 15,849 миллиона тонн (минус 27,1 процента), следует из данных Федеральной таможенной службы. Lenta.ru 05:03