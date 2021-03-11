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ПРАЙМ
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Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе выросли на 8,4%

Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе впервые за долгое время продемонстрировали рост, увеличившись на 8,4% в годовом выражении — до 3,393 миллиарда кубометров, при этом экспортная цена газа выросла на 8% по отношению к декабрю, достигнув 169,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).В источнике
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Нефтегазовая вертикаль
Деловое.ТВ
С чего всё началось
Экспорт нефти из России в январе в денежном выражении упал на 42,8 процента по сравнению с прошлым годом (до 5,708 миллиарда долларов), физический экспорт рухнул до 15,849 миллиона тонн (минус 27,1 процента), следует из данных
 Федеральной таможенной службы.
Подробнее о событии

Продажи российской нефти рухнули

Lenta.ru05:03

В январе экспорт золота из Россия вырос в полтора раза

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Цена поставок газа «Газпрома» на экспорт подросла до $170 за 1000 кубов в январе 2021 года - ФТС

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