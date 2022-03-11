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Доходы «Газпрома» от экспорта выросли в 2,7 раза

Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа в январе выросли в 2,7 раза в годовом выражении - до $9,463 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Нефтегазовая вертикаль
В январе 2022 года "Газпром" снизил объем экспорта на 14,3% по сравнению с декабрем, а в денежном выражении - увеличил на 13,5%.
ТАСС
Доход составил порядка 9,5 миллиардов долларов.
Banki Loans
Страна поставляет в ЕС 40 процентов газа.
Lenta.ru

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Компания «Газпром» в январе увеличила доходы с экспорта газа в 2,7 раза
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