Нефтегазовая вертикальДоходы «Газпрома» от экспорта выросли в 2,7 разаДоходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа в январе выросли в 2,7 раза в годовом выражении - до $9,463 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.Нефтегазовая вертикальВ январе 2022 года "Газпром" снизил объем экспорта на 14,3% по сравнению с декабрем, а в денежном выражении - увеличил на 13,5%.ТАССДоход составил порядка 9,5 миллиардов долларов.Banki LoansСтрана поставляет в ЕС 40 процентов газа.Lenta.ruЧитать далееСвернутьRuposters.ruRuposters.ruЭкономика сегодняИА Красная ВеснаПодробнее о событииКомпания «Газпром» в январе увеличила доходы с экспорта газа в 2,7 разаЭкономика сегодня16:44Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе выросли почти в 3 разаИА Красная Веснавчера в 07:31Доходы «Газпрома» от экспорта составили почти 9,5 миллиарда долларов в январеLenta.ruвчера в 08:56ФТС: «Газпром» в январе в 2,7 раза увеличил доходы от экспорта газа к январю-2021Деловое.ТВвчера в 08:31Доходы «Газпрома» от экспорта выросли в 2,7 разаНефтегазовая вертикальвчера в 07:51Экспорт газа помог «Газпрому» обогатиться в январе 2022 года на 9,5 млрд долларовBanki Loansвчера в 10:06Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе выросли в 2,7 разаТАССвчера в 07:04Показать ещёОценить117Поделиться