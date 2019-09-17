Экономика
REGNUMДоходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%
По итогам января-августа 2019 года доходы страны в сфере туризма выросли на 4,1%. Всего в этот период Грузию посетили 6,216 млн человек. Снижение доходов в этой сфере наблюдается второй месяц подряд — в июле 2019 года сокращение составило 13,3% или $57,8 млн.
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Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян
Российская газета17 сентября в 15:19
Доходы Грузии от туризма в августе сократились на $47 млн из-за снижения турпотока из РФ
Интерфакс18 сентября в 03:00
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Гаджеты
Apple выпустила iOS 13. С темной темой и обновленными приложениями
Афиша Daily вчера в 16:00
Здоровье
В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя
Безопасной дозы алкоголя не существует, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
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Происшествия
В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи на их рабочем месте в офисе у железнодорожной станции Брянск-Орловский.
ТАСС 03:55
Происшествия
В Мосгорсуд поступило представление Генпрокуратуры по «делу Устинова»
Московский городской суд получил представление Генпрокуратуры о смягчении наказания актеру и бывшему сотруднику Росгвардии Павлу Устинову, сообщила 20 сентября пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
REGNUM 03:55
Армия и оружие
«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
ТК Звезда вчера в 18:00
Политика
Кремль отреагировал на отказ Киева утверждать «формулу Штайнмайера»
В Кремле отреагировали на неожиданный отказ украинской стороны подписывать в Минске ранее согласованный документ об утверждении «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта на Донбассе.
Евразия Daily вчера в 07:20
Происшествия
Хакер обвинил экс-сотрудника «Касперского» в принуждении к взломам
Попелыш утверждает, что доказательства по его делу были сфабрикованы, а к взломам его принуждал Руслан Стоянов, экс-руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского».
РБК 01:00
Политика
Очевидцы: Владимир Путин приехал в технопарк «Калашников» в Ижевске
После выступления на втором форуме оружейников в Ижевске президент России Владимир Путин приехал в технопарк «Калашников».
КП - Ижевск вчера в 12:22
Армия и оружие
Губернатор посоветовал США не нападать на Калининградскую область
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил американским военным, которые отрабатывают планы прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО, почитать историю России и «не рисковать».
Коммерсантъ 04:33
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Происшествия
Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ
По данным СМИ, Хайруллин работал в должности старшего техника академии и за год успел разобрать более 500 компьютеров.
REGNUM 05:14
Шоу-бизнес
Саша Артёмова из «Дома-2» впервые стала мамой
Сегодня, 19 сентября 2019 года, бывшая участница телепроекта "Дом-2" Саша Артёмова подарила своему мужу Евгению Кузину ребёнка.
Paparazzi.ru вчера в 16:57
Кино
Скончался актер Сергей Афанасьев
Москва 24 вчера в 10:03
Общество
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
Лукашенко решил подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз
Белорусский президент Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Европейским союзом относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии.
RT на русском 05:20
Армия и оружие
Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ вчера в 19:57
Происшествия
Главбуха Россельхознадзора РТ подозревают в получении 950 тысяч рублей за счет премий начальства
Главбуха Россельхознадзора РТ подозревают в получении почти миллиона рублей за счет премий начальства, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.
Татар-информ 05:13
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Кино
Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож
Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.
iReactor вчера в 15:22
Происшествия
В Челябинске грузовик снес остановку
Фото из паблика "Типичный Челябинск" в соцсети "ВКонтакте" Сегодня утром на проспекте Победы произошла страшная авария: грузовой автомобиль снес ограждение и вылетел на трамвайную остановку, на которой в этот момент находились люди.
Вечерний Челябинск 02:34
Политика
Песков не стал комментировать публикации своей дочери
РЕН ТВ вчера в 06:09
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Армия и оружие
Полк с комплексами С-400 заступил на дежурство на Новой Земле
Полк Северного флота, оснащенный зенитными ракетными системами С-400, заступил на боевое дежурство на Новой Земле.
Известия 04:59
Здоровье
Шесть человек отравились грибами на Дону с начала года
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 12:17
Футбол
Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика
Аксенов единогласно избран главой Крыма на второй срок
Государственный совет Крыма второго созыва на первом заседании единогласно избрал главой республики Сергея Аксенова из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.
Интерфакс 05:16
Общество
Роскачество нашло пестициды в детском яблочном пюре
Роскачество начало исследование детского яблочного пюре 24 популярных брендов по цене от 13 до 105 рублей за упаковку.
Российская газета 01:00
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru вчера в 07:41