Экономика
REGNUMДоходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%
По итогам января-августа 2019 года доходы страны в сфере туризма выросли на 4,1%. Всего в этот период Грузию посетили 6,216 млн человек. Снижение доходов в этой сфере наблюдается второй месяц подряд — в июле 2019 года сокращение составило 13,3% или $57,8 млн.
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В Грузии подсчитали, во что им обошлось снижение турпотока из России
Южный Федеральный17 сентября в 21:08
Доходы Грузии от туризма в августе сократились на $47 млн из-за снижения турпотока из РФ
Интерфакс18 сентября в 03:00
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
Политика
Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой «Наше место» прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском 21:30
Происшествия
Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке локализован
Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке локализован.
Российская газета 20:05
Армия и оружие
Ижевский завод подпишет контракт с Минобороны почти на 100 млрд рублей
Сусанин вчера в 12:33
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35
Армия и оружие
В США собираются атаковать Калининград в случае конфликта с РФ
Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть средства для преодоления системы воздушной обороны в Калининграде.
Pravda.Ru 01:15
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Политика
На «штурм» базы «Зона 51» в Неваде собрались более двух тысяч человек
Более двух тысяч человек прибыли на "штурм" секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада и проводимые рядом тематические мероприятия, сообщает телеканал 8 News NOW.
РИА Новости 21:38
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер 07:43
Происшествия
Якутского шамана Александра Габышева задержали в Бурятии
Восток-Телеинформ вчера в 02:11
Баскетбол
Россия проиграла Японии на Кубке мира по регби
Prognozist 08:47
Кино
Том Уэллинг из «Тайн Смолвиля» вернется к роли Кларка Кента
Уэллинг снова предстанет в образе Кларка Кента в сериале «Кризис на бесконечных землях».
Политическая Экспертиза 19:49
Футбол
Сборная России поднялась сразу на четыре позиции в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) подготовила новый рейтинг национальных команд, в котором сборная России существенно улучшила свои позиции.
Петербургский дневник вчера в 06:27
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК 05:18
Футбол
Автогол Рассказова помог «Уфе» обыграть «Спартак»
В матче десятого тура чемпионата России Уфа на своем поле обыграла Спартак 1:0.
Советский спорт 12:21
Экономика
За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%
С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
Российская газета 07:38
Армия и оружие
Россия и Китай заблокировали резолюцию по Идлибу в ООН
Совбез ООН не смог принять резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта по ситуации в Идлибе по причине согласия России и Китая.
Московский Комсомолец вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
Чемпионат 06:23
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском 14:19
Политика
Байден призвал Трампа представить расшифровку разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент США Дональд Трамп обязан опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:52
Происшествия
Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями
Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.
Lenta.ru 16:10
Авто
Объявлены цены на вернувшиеся в Россию автомобили марки Ravon
Автомобили марки Ravon появились в российских автосалонах. Пока доступны 3 знакомые модели — Ravon R2 плюс Nexia R3 и Ravon R4.
UsedCars.ru 21:08
Гаджеты
Redmi представил премиальную версию Redmi K20 Pro
В Redmi K20 Pro установлен процессор Snapdragon 855, а версия Premium получила Snapdragon 855 Plus и увеличенный объём памяти.
Astera вчера в 15:35
Политика
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.
РИА Новости 11:40
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru 18 сентября в 09:51
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Энергетика
Миллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» в срок
«Газпром» не исключает, что газопровод «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца года.
Профиль 08:29
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии
В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:00
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Армия и оружие
Колонна российской военной техники напугала украинцев
Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели 09:31