Экономика

REGNUMREGNUMДоходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%

По итогам января-августа 2019 года доходы страны в сфере туризма выросли на 4,1%. Всего в этот период Грузию посетили 6,216 млн человек. Снижение доходов в этой сфере наблюдается второй месяц подряд — в июле 2019 года сокращение составило 13,3% или $57,8 млн.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

В Грузии подсчитали потери от снижения турпотока из России

Газета.Ru10:19

В Грузии подсчитали, во что им обошлось снижение турпотока из России

Южный Федеральный17 сентября в 21:08

Подсчитано число российских туристов в Грузии

Известиявчера в 17:25

Нацбанк: Грузия в августе потеряла 10% доходов от туристов

Sputnik Грузиявчера в 02:25

Доходы Грузии от туризма в августе сократились на $47 млн из-за снижения турпотока из РФ

Интерфакс18 сентября в 03:00

Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%

REGNUM18 сентября в 00:22

Доход Грузии от туризма в августе снизился на 10,6%

Коммерсантъ00:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
Политика

Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой «Наше место» прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском 21:30
Происшествия

Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке локализован

Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке локализован.
Российская газета 20:05
Армия и оружие

Ижевский завод подпишет контракт с Минобороны почти на 100 млрд рублей

Сусанин вчера в 12:33
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35
Армия и оружие

В США собираются атаковать Калининград в случае конфликта с РФ

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть средства для преодоления системы воздушной обороны в Калининграде.
Pravda.Ru 01:15
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Политика

На «штурм» базы «Зона 51» в Неваде собрались более двух тысяч человек

Более двух тысяч человек прибыли на "штурм" секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада и проводимые рядом тематические мероприятия, сообщает телеканал 8 News NOW.
РИА Новости 21:38
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо

В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер 07:43
Происшествия

Якутского шамана Александра Габышева задержали в Бурятии

Восток-Телеинформ вчера в 02:11
Баскетбол

Россия проиграла Японии на Кубке мира по регби

Prognozist 08:47
Кино

Том Уэллинг из «Тайн Смолвиля» вернется к роли Кларка Кента

Уэллинг снова предстанет в образе Кларка Кента в сериале «Кризис на бесконечных землях».
Политическая Экспертиза 19:49
Футбол

Сборная России поднялась сразу на четыре позиции в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) подготовила новый рейтинг национальных команд, в котором сборная России существенно улучшила свои позиции.
Петербургский дневник вчера в 06:27
Происшествия

Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом

Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК 05:18
Футбол

Автогол Рассказова помог «Уфе» обыграть «Спартак»

В матче десятого тура чемпионата России Уфа на своем поле обыграла Спартак 1:0.
Советский спорт 12:21
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru 15:27
Экономика

За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%

С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
Российская газета 07:38
Армия и оружие

Россия и Китай заблокировали резолюцию по Идлибу в ООН

Совбез ООН не смог принять резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта по ситуации в Идлибе по причине согласия России и Китая.
Московский Комсомолец вчера в 13:37
Шоу-бизнес

Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения

Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
Чемпионат 06:23
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском 14:19
Политика

Байден призвал Трампа представить расшифровку разговора с Зеленским

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент США Дональд Трамп обязан опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:52
Происшествия

Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями

Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.
Lenta.ru 16:10
Авто

Объявлены цены на вернувшиеся в Россию автомобили марки Ravon

Автомобили марки Ravon появились в российских автосалонах. Пока доступны 3 знакомые модели — Ravon R2 плюс Nexia R3 и Ravon R4.
UsedCars.ru 21:08
Гаджеты

Redmi представил премиальную версию Redmi K20 Pro

В Redmi K20 Pro установлен процессор Snapdragon 855, а версия Premium получила Snapdragon 855 Plus и увеличенный объём памяти.
Astera вчера в 15:35
Политика

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.
РИА Новости 11:40
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru 18 сентября в 09:51
Политика

Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки

В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Энергетика

Миллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» в срок

«Газпром» не исключает, что газопровод «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца года.
Профиль 08:29
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии

В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:00
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Армия и оружие

Колонна российской военной техники напугала украинцев

Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное