Экономика

REGNUMREGNUMДоходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%

По итогам января-августа 2019 года доходы страны в сфере туризма выросли на 4,1%. Всего в этот период Грузию посетили 6,216 млн человек. Снижение доходов в этой сфере наблюдается второй месяц подряд — в июле 2019 года сокращение составило 13,3% или $57,8 млн.
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В Грузии подсчитали потери от снижения турпотока из России

Газета.Ru10:19

Доходы Грузии от туризма в августе сократились на $47 млн из-за снижения турпотока из РФ

Интерфакс18 сентября в 03:00

Подсчитано число российских туристов в Грузии

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В Грузии подсчитали число туристов из России

РЕН ТВвчера в 15:08

Доход Грузии от туризма в августе снизился на 10,6%

Коммерсантъ00:23

Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян

Российская газета17 сентября в 15:19

Турпоток из России в Грузию продолжает падать

RATA-news17 сентября в 03:50
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