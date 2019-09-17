Экономика
REGNUMДоходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%
По итогам января-августа 2019 года доходы страны в сфере туризма выросли на 4,1%. Всего в этот период Грузию посетили 6,216 млн человек. Снижение доходов в этой сфере наблюдается второй месяц подряд — в июле 2019 года сокращение составило 13,3% или $57,8 млн.
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Доходы Грузии от туризма в августе сократились на $47 млн из-за снижения турпотока из РФ
Интерфакс18 сентября в 03:00
Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян
Российская газета17 сентября в 15:19
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В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
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