По итогам января-августа 2019 года доходы страны в сфере туризма выросли на 4,1%. Всего в этот период Грузию посетили 6,216 млн человек. Снижение доходов в этой сфере наблюдается второй месяц подряд — в июле 2019 года сокращение составило 13,3% или $57,8 млн.

Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%

Политика Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу Министр энергетики РФ Александр Новак высказался по итогам трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.

Политика Украина назвала условие снятия блокады с Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условия снятия блокады с Донбасса.

Космос Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Политика Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».

Футбол РФС отказал в регистрации Кокорина для участия в чемпионате России Российский футбольный союз не позволил петербургскому "Зениту" дозаявить нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода.

Театры Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал президенту России Владимиру Путину анекдот. Об этом сообщает «РИА Новости».

Происшествия Якутского шамана отпустили из психбольницы Задержанного якутского "шамана" Александра Габышева выпустили из психбольницы под подписку о невыезде.

Религия В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.

Футбол «Уфа» предлагала «Чертаново» за Умярова 20 миллионов рублей "Уфа" в августе 2018 года пыталась приобрести у выступающего в Олимп-ФНЛ московского "Чертаново" полузащитника Наиля Умярова, и генеральный директор клуба Шамиль Газизов предлагал за него 20 миллионов рублей, однако директор чертановцев Николай Ларин ответил отказом, сообщает Sports.Ru.

Гаджеты Huawei представил смарт-часы Watch GT 2 Накануне в Мюнхене компания Huawei представила умные часы нового поколения Watch GT 2. В основу девайса легла новая платформа Kirin A1, уже знакомая пользователям по наушникам FreeBuds 3. Смарт-часы вышли в двух версиях.

Общество Медведев призвал чиновников мечтать, решая вопросы развития городов Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать при принятии решений, касающихся развития городов.

Армия и оружие В МИД РФ отреагировали на заявление США о плане удара по Калининграду Заявление Пентагона о разработке некоего плана по прорыву ПВО в Калининградской области абсолютно безответственны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Политика Проект бюджета Украины назвали унизительным для населения Проект бюджета Украины на 2020 год, который предлагает кабмин, "унижает учителей и детей-сирот".

Армия и оружие В России появилась ракета с недостижимой дальностью действия «Совершенно секретно»: Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что дальность действия отечественных ракет Х-101 пока недостижима ни для одной из стран.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Общество В России могут отменить профессиональные праздники Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники.

Гаджеты Intel Core i9-10900X Cascade Lake-X протестировали в бенчмарках В сети появились первые результаты тестирования процессора Intel Core i9-10900X семейства Cascade Lake-X.

Космос На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.

Происшествия Суд арестовал расстрелявшего коллег в метро полицейского Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции столичного метрополитена Алексея Смирнова, который обвиняется в убийстве коллеги на станции «Рязанский проспект», сообщает агентство «РИА Новости».

Транспорт Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.