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Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров за 2019 год заработал 147,99 млн рублей, что почти на 140 млн рублей больше, чем в предыдущем году. Об этом свидетельствует декларация о доходах, которая обнародована на сайте регионального правительства.В источнике
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РБК

Доходы Рамзана Кадырова за год выросли почти в 20 раз

РБК11:44
ИА Грозный-Информ

Рамзан Кадыров заработал около 147 млн руб. в 2019 году

ИА Грозный-Информ10:39
Вести.Ru

Доходы Рамзана Кадырова увеличились почти в 20 раз

Вести.Ru10:22
Znak.com

Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2019 году вырос на ₽140 млн

Znak.com10:19
Газета.Ru

Назван размер дохода Рамзана Кадырова в 2019 году

Газета.Ru09:55
РИА Новости

Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 миллионов рублей

РИА Новости09:45
ТАСС

Доход губернатора Югры в 2019 году вырос почти в 1,8 раза

ТАСС09:36

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru5 августа в 13:27
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МиГ-29 уничтожил в Ливии произведенные в США ЗРК MIM-23

Ряд средств массовой информации, ссылаясь заявление польского издание Defence24, сообщает, что истребители МиГ-29 российского производства в конце июля уничтожили разработанные Соединенными Штатами зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk, которые были расположены под городом Сирт в Ливии.
Военное дело04:54
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Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
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На Урале 8-10 августа ожидаются грозы с сильными порывами ветра

По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие три дня прогнозируются переменная облачность, сильные дожди и понижение температуры до 23 градусов тепла днем, в субботу, 8 августа, ожидаются гроза и ветер с порывами до 14 м/c.
ТАСС08:17
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Bloomberg назвал Лукашенко лучшим гарантом независимости Белоруссии

«Лукашенко годами имел дело с этими назойливыми западными европейцами и всегда весьма ловко держал их в страхе, обращаясь за поддержкой к своему восточному союзнику, президенту России Владимиру Путину», — пишет Клут.
ИА Красная Весна11:47

Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Согласно указу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, в попытке "устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий".
Газета.Ru04:42
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