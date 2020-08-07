Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей
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Глава Чечни Рамзан Кадыров за 2019 год заработал 147,99 млн рублей, что почти на 140 млн рублей больше, чем в предыдущем году. Об этом свидетельствует декларация о доходах, которая обнародована на сайте регионального правительства.В источнике
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