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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2019 году заработал 147,9 млн руб. против 7,8 млн руб. в 2018 году, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте правительства республики.В источнике
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РБК

Доходы Рамзана Кадырова за год выросли почти в 20 раз

РБК11:44
Газета.Ru

Назван размер дохода Рамзана Кадырова в 2019 году

Газета.Ru09:55
Znak.com

Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2019 году вырос на ₽140 млн

Znak.com10:19
Эхо Москвы

Доходы Кадырова выросли в прошлом году почти на 140 миллионов рублей

Эхо Москвы10:05
Ёлдаш

Рамзан Кадыров за год стал богаче в 20 раз

Ёлдаш11:06
РИА Новости

Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 миллионов рублей

РИА Новости09:45
ТАСС

Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 млн рублей

ТАСС09:28

Премьер Венгрии назвал нелегальных мигрантов биологической угрозой

Все нелегальные мигранты, которые пытаются проникнуть на территорию Венгрии на фоне пандемии нового коронавируса, представляют серьезную угрозу для здоровья населения и несут в себе определенную биологическую опасность.
ТАСС09:17

Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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