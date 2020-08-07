Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей
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Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей
Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2019 году заработал 147,9 млн руб. против 7,8 млн руб. в 2018 году, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте правительства республики.В источнике
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