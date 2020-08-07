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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2019 году заработал 147,9 млн руб. против 7,8 млн руб. в 2018 году, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте правительства республики.В источнике
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РБК

Доходы Рамзана Кадырова за год выросли почти в 20 раз

РБК11:44
ИА Грозный-Информ

Рамзан Кадыров заработал около 147 млн руб. в 2019 году

ИА Грозный-Информ10:39
Эхо Москвы

Доходы Кадырова выросли в прошлом году почти на 140 миллионов рублей

Эхо Москвы10:05
Znak.com

Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2019 году вырос на ₽140 млн

Znak.com10:19
Газета.Ru

Назван размер дохода Рамзана Кадырова в 2019 году

Газета.Ru09:55
РИА Новости

Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 миллионов рублей

РИА Новости09:45
ТАСС

Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 млн рублей

ТАСС09:28

Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUM09:11
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Липчане повторно заражаются COVID-19

В коронавирусный госпиталь на базе больницы скорой медицинской помощи в Липецке госпитализировали мужчину, у которого повторно диагностировали COVID-19.
Gorod4807:52

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Кроме Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, на пост главы государства претендуют еще четыре кандидата: Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Светлана Тихановская.
AutoNewsвчера в 01:53

Онкологи одобрили снятие ограничений на закупку иностранных лекарств

Положительный отклик получило решение правительства о снятии ограничений при закупках иностранных лекарств для лечения онкогематологических заболеваний у детей в НМИЦ им. Дмитрия Рогачева и пациентских организациях, 7 августа сообщает РБК.
ИА Красная Весна11:39
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