Энергетика
REGNUMДоходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Банка России.
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с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБКвчера в 23:00
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Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Общество
В Омске арестовали пенсионера, отрицающего распад СССР
В Омске поместили под домашний арест 72-летнего пенсионера, отрицающего распад СССР.
URA.Ru 22:20
Происшествия
Михаил Сычев может пойти на выборы в Гордуму из СИЗО
В выборной кампании в гордуму Ульяновска намерен участвовать бывший вице-мэр Михаил Сычев, который сейчас содержится в СИЗО, сообщает портал 73online.ru.
Ulpressa 23:12
Общество
Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями
Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.
РБК 21:09
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при нападении с ножом в Норвегии
Женщина погибла в результате вооруженного нападения минувшей ночью в норвежском городе Сарпсборге, еще два человека получили ранения.
РБК 22:42
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport
По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили 12:19
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск 07:30
Политика
Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru 23:11
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM 22:50
Футбол
Халк сообщил о решении покинуть Китай по окончании контракта
Нападающий китайского «Шанхай СИПГ» Халк сообщил, что принял решение покинуть клуб после окончания контракта, который истекает в декабре этого года.
Чемпионат 20:48
Политика
В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа
В Абхазии официально поприветствовали снос в Адлере памятника русским солдатам — участникам Кавказской войны.
Евразия Daily 12 июля в 15:26
Общество
Епархия отстранила от служения священников в Среднеуральском монастыре
Екатеринбургская епархия отстранила от служения шесть священников, которые совершали обряды вместе с основателем обители отцом Сергием (Романовым).
Екатеринбург Онлайн 04:37
Экономика
Аналитики рассказали, сколько банков в России закроются после пандемии
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россиянам рассказали, как можно обезопасить мобильный банк.
ФедералПресс 23:18
Общество
ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты
Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки 15:14
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
С обновлением, вышедшим в ночь на 15 июля, в Dota 2 стал доступен кооперативный режим «Лабиринт Аганима».
Dota2.ru 19:09
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
Происшествия
В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек
Коммерсантъ 20:58
Экономика
На Алтае из-за засухи ввели режим ЧС
В минувшую пятницу, 10 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении в крае режима чрезвычайной ситуации по причине масштабной засухи.
Московский Комсомолец 02:27
Общество
Врач предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
Врач-иммунолог Яков Беркун предостерег от поспешного запуска вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 20:59
Происшествия
Жительница Хакасии добивается возврата ребенка через федеральные СМИ
Следственный комитет отреагировал на ситуацию, которая возникла в семье жительницы Хакасии, после того как женщину показали в программе Гордона "Мужское и женское".
Среда24 23:05
Общество
Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил, почему этим летом в Москве так часто идут дожди.
Российская газета 19:10
Футбол
В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола
Первым решением Шамиля Газизова на посту генерального директора московского "Спартака" стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 08:57
Кино
Появилась информация о хронометраже фильма «Довод» Кристофера Нолана
Лос-Анджелес, США, 14 июля 2020, 23:53 — REGNUM В сеть «утекла» информация о хронометраже фильма Кристофера Нолана «Довод».
REGNUM 16:53
Кино
Dragon’s Dogma в сентябре получит аниме-сериал на Netflix
Netflix совершенно неожиданно представил аниме-сериал по мотивам Dragon's Dogma для Capcom.
Игромания.ру 20:32