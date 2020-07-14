с чего всё началось

Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Банка России.

Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 97

Общество В Омске арестовали пенсионера, отрицающего распад СССР В Омске поместили под домашний арест 72-летнего пенсионера, отрицающего распад СССР.

Происшествия Михаил Сычев может пойти на выборы в Гордуму из СИЗО В выборной кампании в гордуму Ульяновска намерен участвовать бывший вице-мэр Михаил Сычев, который сейчас содержится в СИЗО, сообщает портал 73online.ru.

Общество Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах. 3

Происшествия Один человек погиб и двое пострадали при нападении с ножом в Норвегии Женщина погибла в результате вооруженного нападения минувшей ночью в норвежском городе Сарпсборге, еще два человека получили ранения.

Политика Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга» Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. 51

Общество В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна». 684

Футбол Халк сообщил о решении покинуть Китай по окончании контракта Нападающий китайского «Шанхай СИПГ» Халк сообщил, что принял решение покинуть клуб после окончания контракта, который истекает в декабре этого года.

Общество Епархия отстранила от служения священников в Среднеуральском монастыре Екатеринбургская епархия отстранила от служения шесть священников, которые совершали обряды вместе с основателем обители отцом Сергием (Романовым). 57

Киберспорт Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2 С обновлением, вышедшим в ночь на 15 июля, в Dota 2 стал доступен кооперативный режим «Лабиринт Аганима».

Экономика На Алтае из-за засухи ввели режим ЧС В минувшую пятницу, 10 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении в крае режима чрезвычайной ситуации по причине масштабной засухи. 24

Происшествия Жительница Хакасии добивается возврата ребенка через федеральные СМИ Следственный комитет отреагировал на ситуацию, которая возникла в семье жительницы Хакасии, после того как женщину показали в программе Гордона "Мужское и женское".

Общество Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил, почему этим летом в Москве так часто идут дожди. 3

Футбол В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола Первым решением Шамиля Газизова на посту генерального директора московского "Спартака" стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола, сообщается на сайте клуба. 1