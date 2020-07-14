Энергетика

REGNUMREGNUMДоходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа

Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Банка России.
Читать в источнике
Комментировать1,9K
с чего всё началось
По предварительной оценке
 ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Доходы от экспорта российского золота превысили выручку от продажи газа

RT на русском11:47

Продажа золота впервые принесла России больше, чем экспорт газа

Газета.Ru03:56

Впервые доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

Коммерсантъ00:34

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

РИА Новости01:33

Доходы от экспорта золота обогнали выручку от продаж газа за рубеж

Ведомости00:58

Золото стало для России доходнее «Газпрома»

Lenta.ru01:58

Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от газа

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 23:40, Ашберн
Общество

Мэр Хабаровска раскритиковал митинги в поддержку Фургала

Piter.tv 04:42
1,1K
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
9
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
97
Политика

Жители Баку вышли на митинг в поддержку национальной армии

РБК 21:47
15
Общество

В Омске арестовали пенсионера, отрицающего распад СССР

В Омске поместили под домашний арест 72-летнего пенсионера, отрицающего распад СССР.
URA.Ru 22:20
Происшествия

Михаил Сычев может пойти на выборы в Гордуму из СИЗО

В выборной кампании в гордуму Ульяновска намерен участвовать бывший вице-мэр Михаил Сычев, который сейчас содержится в СИЗО, сообщает портал 73online.ru.
Ulpressa 23:12
Шоу-бизнес

Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей

Lenta.ru 22:18
1
Общество

Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями

Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.
РБК 21:09
3
Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС вчера в 12:28
2
Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали при нападении с ножом в Норвегии

Женщина погибла в результате вооруженного нападения минувшей ночью в норвежском городе Сарпсборге, еще два человека получили ранения.
РБК 22:42
Авто

Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport

По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили 12:19
37
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
1K
Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск 07:30
Политика

Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»

Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru 23:11
51
Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM 22:50
684
Футбол

Халк сообщил о решении покинуть Китай по окончании контракта

Нападающий китайского «Шанхай СИПГ» Халк сообщил, что принял решение покинуть клуб после окончания контракта, который истекает в декабре этого года.
Чемпионат 20:48
Политика

В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа

В Абхазии официально поприветствовали снос в Адлере памятника русским солдатам — участникам Кавказской войны.
Евразия Daily 12 июля в 15:26
191
Общество

Епархия отстранила от служения священников в Среднеуральском монастыре

Екатеринбургская епархия отстранила от служения шесть священников, которые совершали обряды вместе с основателем обители отцом Сергием (Романовым).
Екатеринбург Онлайн 04:37
57
Экономика

Аналитики рассказали, сколько банков в России закроются после пандемии

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россиянам рассказали, как можно обезопасить мобильный банк.
ФедералПресс 23:18
1
Общество

ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты

Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки 15:14
218
Киберспорт

Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2

С обновлением, вышедшим в ночь на 15 июля, в Dota 2 стал доступен кооперативный режим «Лабиринт Аганима».
Dota2.ru 19:09
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
17
Происшествия

В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек

Коммерсантъ 20:58
6
Экономика

На Алтае из-за засухи ввели режим ЧС

В минувшую пятницу, 10 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении в крае режима чрезвычайной ситуации по причине масштабной засухи.
Московский Комсомолец 02:27
24
Общество

Врач предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

Врач-иммунолог Яков Беркун предостерег от поспешного запуска вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 20:59
6
Происшествия

Жительница Хакасии добивается возврата ребенка через федеральные СМИ

Следственный комитет отреагировал на ситуацию, которая возникла в семье жительницы Хакасии, после того как женщину показали в программе Гордона "Мужское и женское".
Среда24 23:05
Общество

Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил, почему этим летом в Москве так часто идут дожди.
Российская газета 19:10
3
Футбол

В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола

Первым решением Шамиля Газизова на посту генерального директора московского "Спартака" стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 08:57
1
Кино

Появилась информация о хронометраже фильма «Довод» Кристофера Нолана

Лос-Анджелес, США, 14 июля 2020, 23:53 — REGNUM В сеть «утекла» информация о хронометраже фильма Кристофера Нолана «Довод».
REGNUM 16:53
Кино

Dragon’s Dogma в сентябре получит аниме-сериал на Netflix

Netflix совершенно неожиданно представил аниме-сериал по мотивам Dragon's Dogma для Capcom.
Игромания.ру 20:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное