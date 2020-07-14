Энергетика
Аргументы и ФактыДоходы РФ от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа
По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, в целом рост выручки от экспорта золота не сможет компенсировать снижение поступлений от поставок нефти и газа на экспорт. Ранее сообщалось, что стоимость золота обновила максимум с 2011 года.
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с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБК13 июля в 23:00
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Общество
Названы регионы с наименьшим темпом прироста заболеваемости COVID-19
Наименьшие темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Северной Осетии и Севастополе.
RT на русском 03:58
Общество
Минобороны заявило о хорошей переносимости вакцины от коронавируса
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работа по созданию вакцины ведётся в соответствии с графиком.
RT на русском 04:10
Космос
На 85 миллионов лет уменьшили возраст Луны
Именно срок полного затвердевания позволил исследователям рассчитать точный возраст спутника - 200 миллионов лет.
Live24 вчера в 06:18
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Космос
Уральские астрономы впервые обнаружили спиральные потоки вещества
Совместно с коллегами из Центра астрофизики Университета Гуанчжоу (Китай) и другими зарубежными учеными астрономы Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) обнаружили новые виды мазерных молекул и спиральные потоки вещества вокруг молодой массивной звезды G358.93-0.03.
Портал Поиск вчера в 03:46
Здоровье
Число пациентов на ИВЛ в Татарстане снизилось до 54 человек
Количество пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ в Татарстане, сократилось до 54 человек.
Коммерсантъ Казань 04:25
Политика
Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
Известия вчера в 20:49
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль
Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить. Об инциденте стало известно вчера, 14 июля.
Gazeta.SPb вчера в 21:10
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Происшествия
Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге
Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
Происшествия
В Ставрополе пенсионерка избила пару за секс в кустах
В Ставрополе пожилая женщина избила молодых людей, которые занимались сексом в кустах под окнами ее жилища.
7 новостей 02:53
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле МХАТ им. Горького
Inc-news.ru вчера в 09:00
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Авто
КамАЗ выявил и устранил недостатки тягача нового поколения
Отечественный бренд КамАЗ, по заявлению пресс-службы завода, по результатам тестирования выявил и устранил недостатки тягача нового поколения.
Picsnews.net 03:27
Общество
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
Российские ученые провели масштабное историческое сравнение психологических характеристик современных подростков и их сверстников из 1989 года.
РИА Новости 02:00
Общество
«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 лайнеров Boeing 737-800
"Аэрофлот" в ближайшие годы отдаст своей "дочке" "Победе" 50 собственных самолетов Boeing 737-800, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух сотрудников "Аэрофлота".
ПРАЙМ 01:51
Экономика
Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года
Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года.
ТАСС 04:16
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Кино
Двух главных героев потерял российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне
Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» снимают без двух замечательных актеров, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Двое великих артистов, Ольга Аросева и Владимир Зельдин ушли из жизни, и сценаристы решили не искать им замены.
Уфимские Заметки 13 июля в 07:35
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Путешествия
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала восемь зарубежных стран, которые уже сейчас готовы принимать российских туристов.
Lenta.ru вчера в 08:19
Происшествия
Соседи вызвали полицию домой к Розе Сябитовой
ФАН вчера в 16:06