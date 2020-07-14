с чего всё началось

По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, в целом рост выручки от экспорта золота не сможет компенсировать снижение поступлений от поставок нефти и газа на экспорт. Ранее сообщалось, что стоимость золота обновила максимум с 2011 года.

Доходы РФ от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа

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