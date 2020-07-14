Энергетика
Аргументы и ФактыДоходы РФ от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа
По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, в целом рост выручки от экспорта золота не сможет компенсировать снижение поступлений от поставок нефти и газа на экспорт. Ранее сообщалось, что стоимость золота обновила максимум с 2011 года.
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с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБК13 июля в 23:00
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Футбол
«Спартак» хочет приобрести нападающего Евгения Луценко
Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что «Спартак» заинтересован в услугах Евгения Луценко.
ГЛАС.RU 04:42
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
Чтобы добиться желаемого эффекта, мужчина долго и много бегал. Во время ограничительных мер он занимался дома на беговой дорожке.
Evo-rus.com 08:30
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Шоу-бизнес
Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы
Московский Комсомолец 03:52
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Кино
Создатели «Бессмертной гвардии» задумали трилогию
Popcornnews.ru 08:30
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
Армия и оружие
На турецко-армянской границе замечены российские военные вертолеты
Отмечается, что речь идет о винтокрылых машинах, которые эксплуатируются военными 102-й базы ВС РФ.
ГЛАС.RU 07:41
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США увеличилось до 59
РБК вчера в 02:39
Общество
Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
Из 22 пунктов плана выполнены все, кроме одного.
РИА Новости 07:45
Армия и оружие
Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге
Приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 подписали на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает источник с места событий.
Взгляд.ру 06:48
Политика
ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник отказал экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатом на пост президента, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 05:52
Футбол
ФИФА опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
ТАСС Спорт 08:28
Экономика
Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом
По прогнозам, к концу июля общие траты на лечение больных с COVID-19 за все время эпидемии достигнут 40 млрд руб. Как сообщала председатель ФОМС Елена Чернякова в апреле, лечение пациентов с легкой формой COVID-19 в системе обязательного медстрахования тарифицируется как лечение пневмонии.
РБК 08:08
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Политика
Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
Культура
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Абонемент позволяет использовать скидку и смотреть фильмы на пяти устройствах - на телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере.
СОВА 05:30
Армия и оружие
Армения и Азербайджан вернулись к «горячему» переделу территории
На линии соприкосновения вдоль расположенного юго-восточнее новой горячей точки Нагорного Карабаха, в традиционной зоне конфликта между Арменией и Азербайджаном, бои не идут.
РБК 08:14
Происшествия
В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Происшествия
В Белоруссии в ходе акций протеста пострадали шесть правоохранителей
В сообщении отмечается, что 14 июля вечером несколько участников несанкционированных акций в столице Белоруссии пытались «спровоцировать беспорядки и столкновения» с сотрудниками милиции, что зафиксировано на видеокадрах, где около десятка «неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца».
REGNUM 08:47
Общество
Популяционный иммунитет к коронавирусу в России достиг 26%
Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России достигает 26 процентов.
Российская газета 08:33
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске
РИА Новости 04:44