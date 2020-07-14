Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыДоходы РФ от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа

По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, в целом рост выручки от экспорта золота не сможет компенсировать снижение поступлений от поставок нефти и газа на экспорт. Ранее сообщалось, что стоимость золота обновила максимум с 2011 года.
Читать в источнике
Комментировать1,9K
с чего всё началось
По предварительной оценке
 ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.
РБК13 июля в 23:00

Подробнее о событии

Золото покидает Россию. Что будет с ценами на драгметалл

Life.ru05:00

Золото из России вывозят тоннами

Комсомольская правдавчера в 18:02

Впервые доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

Коммерсантъвчера в 00:34

Продажа золота впервые принесла России больше, чем экспорт газа

Газета.Ruвчера в 03:56

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

РИА Новостивчера в 01:33

Доходы от экспорта российского золота превысили выручку от продажи газа

RT на русскомвчера в 11:47

Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от газа

РБК13 июля в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 08:52, Ашберн
Футбол

«Спартак» хочет приобрести нападающего Евгения Луценко

Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что «Спартак» заинтересован в услугах Евгения Луценко.
ГЛАС.RU 04:42
Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
399
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
146
Политика

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 12:39
168
Шоу-бизнес

Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта

Чтобы добиться желаемого эффекта, мужчина долго и много бегал. Во время ограничительных мер он занимался дома на беговой дорожке.
Evo-rus.com 08:30
14
Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
84
Шоу-бизнес

Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы

Московский Комсомолец 03:52
10
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
4,8K
Кино

Создатели «Бессмертной гвардии» задумали трилогию

Popcornnews.ru 08:30
50
Политика

Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
16
Армия и оружие

На турецко-армянской границе замечены российские военные вертолеты

Отмечается, что речь идет о винтокрылых машинах, которые эксплуатируются военными 102-й базы ВС РФ.
ГЛАС.RU 07:41
6
Здоровье

В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск вчера в 07:30
2
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
331
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США увеличилось до 59

РБК вчера в 02:39
386
Общество

Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу

Из 22 пунктов плана выполнены все, кроме одного.
РИА Новости 07:45
Общество

Чем современные подростки отличаются от советских

НТВ 05:20
23
Армия и оружие

Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге

Приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 подписали на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает источник с места событий.
Взгляд.ру 06:48
51
Политика

ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник отказал экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатом на пост президента, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 05:52
631
Футбол

ФИФА опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
ТАСС Спорт 08:28
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Evo-rus.com 02:35
169
Экономика

Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом

По прогнозам, к концу июля общие траты на лечение больных с COVID-19 за все время эпидемии достигнут 40 млрд руб. Как сообщала председатель ФОМС Елена Чернякова в апреле, лечение пациентов с легкой формой COVID-19 в системе обязательного медстрахования тарифицируется как лечение пневмонии.
РБК 08:08
Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
488
Политика

Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
Культура

Видеосервис Wink представляет уникальный абонемент «Киноман»

Абонемент позволяет использовать скидку и смотреть фильмы на пяти устройствах - на телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере.
СОВА 05:30
Армия и оружие

Армения и Азербайджан вернулись к «горячему» переделу территории

На линии соприкосновения вдоль расположенного юго-восточнее новой горячей точки Нагорного Карабаха, в традиционной зоне конфликта между Арменией и Азербайджаном, бои не идут.
РБК 08:14
1
Происшествия

В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам

Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
1
Происшествия

В Белоруссии в ходе акций протеста пострадали шесть правоохранителей

В сообщении отмечается, что 14 июля вечером несколько участников несанкционированных акций в столице Белоруссии пытались «спровоцировать беспорядки и столкновения» с сотрудниками милиции, что зафиксировано на видеокадрах, где около десятка «неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца».
REGNUM 08:47
Общество

Популяционный иммунитет к коронавирусу в России достиг 26%

Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России достигает 26 процентов.
Российская газета 08:33
57
Происшествия

В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске

РИА Новости 04:44
37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное