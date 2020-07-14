с чего всё началось

По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, в целом рост выручки от экспорта золота не сможет компенсировать снижение поступлений от поставок нефти и газа на экспорт. Ранее сообщалось, что стоимость золота обновила максимум с 2011 года.

Доходы РФ от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа

Экономика Прибыль ГК «ЭФКО» резко упала из-за отказа России от пальмового масла По мнению экспертов, на отрицательные финансовые показатели деятельности предприятия повлиял отказ крупнейших производителей продуктов питания от использования пальмового масла, которое импортирует группа компаний из Индонезии.

Футбол Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.

Политика Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию". 34

Происшествия СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 334

Политика Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий». 32

Космос Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.

Происшествия Микроавтобус со школьниками попал в ДТП под Астраханью В Красноярском районе Астраханской области произошла авария с участием микроавтобуса, который перевозил школьников.

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинения по двум делам о публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк» «Парламентская газета» 14 мая сообщала, что СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма, одобрении преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, по фактам публикации портретов нацистских преступников в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».

Общество В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл. 16

Общество Реаниматолог призвал екатеринбуржцев соблюдать самоизоляцию Реаниматолог, который работает в одной из больниц Екатеринбурга, призвал местных жителей соблюдать самоизоляцию. 72

Политика МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы «Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле с США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — заявил министр. 177

Общество Евгений Куйвашев объяснил, когда в регионе снимут режим ограничений Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы подписчиков на своей официальной странице в Instagram, назвал условия, при соблюдении которых будет снять режим ограничений, введенный из-за распространения новой коронавирусной инфекции. 1

Политика Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша. 826

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 46