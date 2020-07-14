с чего всё началось

Сказались на ситуации и изменившиеся правила вывоза золота за границу. Золотодобывающие компании и предприятия сравняли в экспортных правах с банками. Не смогло переменить ситуацию и то, что ранее программу перевода машин на газ предложили расширить на все регионы страны.

Доходы РФ от продажи золота впервые превысили выручку от экспорта газа

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Энергетика ФАС и Минэнерго подготовили меры для стабилизации рынка топлива Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго подготовили комплекс мер, направленных на поддержание стабильности рынка моторного топлива в условиях ускоренных темпов восстановления спроса, говорится в совместном заявлении ведомств.

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Политика Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности главы Минпромэнерго РД Главой Минпромторга республики был назначен Батыр Эмеев, занимавший в упраздненном министерстве должность заместителя министра.