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Доходы Рамзана Кадырова выросли в 2019 году на 140 млн рублей

Грозный, 7 августа 2020, 18:53 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заработал в 2019 году почти на 140 млн рублей больше, чем годом ранее. В размещенной на сайте главы и правительства республики декларации указано, что за предыдущий отчетный период его доходы составили 147 997 849,29 рубля.В источнике
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РБК

Доходы Рамзана Кадырова за год выросли почти в 20 раз

РБКвчера в 11:44
РИА Новости

Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 миллионов рублей

РИА Новостивчера в 09:45
Znak.com

Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2019 году вырос на ₽140 млн

Znak.comвчера в 10:19
Телеканал 360°

Кадыров заработал более 147 млн рублей в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 10:18
Газета.Ru

Назван размер дохода Рамзана Кадырова в 2019 году

Газета.Ruвчера в 09:55
Интерфакс

Доход Кадырова в прошлом году вырос на 140 млн рублей

Интерфаксвчера в 11:38
ТАСС

Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 млн рублей

ТАССвчера в 09:28

«Рейсинг Пойнт» оштрафовали на 15 очков

Стоит отметить, что «Рено» регулярно выражает протест именно по поводу системы воздуховодов «Рейсинг Пойнт», которые являются копией «Мерседеса» с прошлого сезона, с этим согласные и многие остальные команды в Формуле-1.
«Рейсинг Пойнт» оштрафовали на 15 очков
LiveResult.Ruвчера в 11:34

Адыгея получит дополнительно 500 миллионов рублей на дороги

Правительство РФ выделило Адыгее дополнительно 500 миллионов рублей на ускорение строительства участка дороги, ведущей к Черному морю, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
РИА Новости6 августа в 08:46

В Крыму объяснили Лукашенко причину отказа Киева воевать за полуостров

В Крыму дали оценку высказыванию президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что на месте украинского руководства воевал бы за полуостров в 2014 году, и выразил сожаление, что Киев тогда не занял жесткую позицию.
Российский Диалогвчера в 11:55
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Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой фильмы о "Матрице", в интервью с Netflix Film Club подтвердила теорию фанатов о том, что их научно-фантастическая трилогия посвящена трансегендерам и гендерной идентичности, сообщает Independent.
РИА Новостивчера в 17:32
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ruвчера в 04:32
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