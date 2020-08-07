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Доходы Рамзана Кадырова выросли в 2019 году на 140 млн рублей

Грозный, 7 августа 2020, 18:53 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заработал в 2019 году почти на 140 млн рублей больше, чем годом ранее. В размещенной на сайте главы и правительства республики декларации указано, что за предыдущий отчетный период его доходы составили 147 997 849,29 рубля.В источнике
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РБК

Доходы Рамзана Кадырова за год выросли почти в 20 раз

РБКвчера в 11:44
Интерфакс

Доход Кадырова в прошлом году вырос на 140 млн рублей

Интерфаксвчера в 11:38
ТАСС

Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 млн рублей

ТАССвчера в 09:28
Эхо Москвы

Доходы Кадырова выросли в прошлом году почти на 140 миллионов рублей

Эхо Москвывчера в 10:05
Газета.Ru

Назван размер дохода Рамзана Кадырова в 2019 году

Газета.Ruвчера в 09:55
РИА Новости

Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти на 140 миллионов рублей

РИА Новостивчера в 09:45
Znak.com

Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2019 году вырос на ₽140 млн

Znak.comвчера в 10:19

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3DNewsвчера в 13:31