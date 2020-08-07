Доходы Рамзана Кадырова выросли в 2019 году на 140 млн рублей
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Грозный, 7 августа 2020, 18:53 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заработал в 2019 году почти на 140 млн рублей больше, чем годом ранее. В размещенной на сайте главы и правительства республики декларации указано, что за предыдущий отчетный период его доходы составили 147 997 849,29 рубля.В источнике
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