Доходы Рамзана Кадырова выросли в 2019 году на 140 млн рублей

Грозный, 7 августа 2020, 18:53 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заработал в 2019 году почти на 140 млн рублей больше, чем годом ранее. В размещенной на сайте главы и правительства республики декларации указано, что за предыдущий отчетный период его доходы составили 147 997 849,29 рубля.