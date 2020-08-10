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Российская газета
Российская газета

Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

С января по июнь объем поставок сырой нефти за рубеж упал на 2,6 процента (до 125 миллионов тонн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы снизились на 34,8 процента (до 38,9 миллиарда долларов).В источнике
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Интерфакс

Экспорт легковых машин из России в январе-июне упал на 44%

Интерфакс07:08
Российская газета

Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

Российская газета06:58
Финмаркет

Экспорт легковых машин из России в 1-м полугодии упал на 44%, импорт авто в РФ - на 34,5%

Финмаркет06:45
ПРАЙМ

Экспорт нефти из России в июне вырос на 7%, экспорт газа снизился на 7,4%

ПРАЙМ06:10
Вести.Ru

Россия недосчиталась миллиарда долларов от продажи нефти и газа

Вести.Ru07:51
Московский Комсомолец

Доход России от экспорта нефти в июне упал на 43%

Московский Комсомолец06:03
Rambler News Service

Доходы России от экспорта угля в январе-июне снизились в полтора раза

Rambler News Service07:11

Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поговорил с председателем совета директоров "Спартака" Леонидом Федуном и отговорил того от снятия клуба с чемпионата, сообщил источник РБК.
Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата
РИА Новости07:37
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Лукашенко о подавлении протестов в Белоруссии: «Действовали мягко»

Милиция и белорусская оппозиция © Homoatrox "По словам главы государства, правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера", — говорится в сообщении журналистов агентства.
REGNUM08:02
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В штабе Тихановской потребовали передачи власти в Белоруссии

Светлана Тихановская заявила, что считает себя победительницей на выборах президента Белоруссии, а в ее штабе потребовали мирной передачи власти избранному главе государства, не исключив возможности новых протестов, сообщает «РИА Новости».
РБК04:58
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Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кэшбэка на туры по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю, сообщил в понедельник на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс04:52
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Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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Стоимость 100 самых дорогих квартир в Москве превысила $1 млрд

Суммарная стоимость 100 ультрапремиальных квартир Москвы в июле превысила $1 млрд или более 73 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял $917 млн или 57 млрд руб. Об этом говорится в индексе Prime Central Moscow TOP-100 Index, подготовленном международной брокерской компанией Savills.
РБК06:39

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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