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Российская газета
Российская газета

Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

С января по июнь объем поставок сырой нефти за рубеж упал на 2,6 процента (до 125 миллионов тонн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы снизились на 34,8 процента (до 38,9 миллиарда долларов).В источнике
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Российская газета

Цены дали плюс

Российская газетавчера в 15:30
ТАСС

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за шесть месяцев упали вдвое

ТАССвчера в 15:17
Московский Комсомолец

Доход России от экспорта нефти в июне упал на 43%

Московский Комсомолецвчера в 06:03
Интерфакс

Экспорт электроэнергии из России в I полугодии сократился на 45,7%

Интерфаксвчера в 06:54
ПРАЙМ

Экспорт нефти из России в июне вырос на 7%, экспорт газа снизился на 7,4%

ПРАЙМвчера в 06:10
Вести.Ru

Доходы поставок продовольствия России впервые превысили доходы от продажи газа

Вести.Ruвчера в 07:51
Rambler News Service

Доходы России от экспорта угля в январе-июне снизились в полтора раза

Rambler News Serviceвчера в 07:11

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
РБК18:55
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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Женщина и трое детей погибли при пожаре в дачном доме под Самарой

"В результате пожара погибли четыре человека, в том числе три ребенка (женщина 1983 года рождения, мальчик 2009 года рождения, девочка 2011 года рождения, девочка 2016 года рождения)", - говорится в сообщении.
РИА Новости01:13
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
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Пушков объяснил причину борьбы Германии и США за «Северный поток — 2»

Ранее немецкое издание писало о том, что Европа столкнулась с дилеммой из-за строительства «Северного потока — 2». По словам журналистов, Германия призывает ввести контрсанкции против США, однако у Берлина не хватает решительности на такие действия.
Lenta.ru23:35
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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