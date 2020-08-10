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Российская газета
Российская газета

Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

Доходы от экспорта нефти из России в июне выросли на 43 процента по сравнению с маем этого года, до 5,2 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).В источнике
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ПРАЙМ

Экспорт нефти из России в июне вырос на 7%, экспорт газа снизился на 7,4%

ПРАЙМ06:10
ТАСС

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за шесть месяцев упали вдвое

ТАСС15:17
Вести.Ru

Доходы поставок продовольствия России впервые превысили доходы от продажи газа

Вести.Ru07:51
Собеседник

Цена акций «Газпрома» снизилась с начала 2020 года более чем на четверть

Собеседник06:47
Российская газета

Цены дали плюс

Российская газета15:30
Московский Комсомолец

Доход России от экспорта нефти в июне упал на 43%

Московский Комсомолец06:03
Rambler News Service

Доходы России от экспорта угля в январе-июне снизились в полтора раза

Rambler News Service07:11

На Филиппинах проведут испытания российской вакцины от COVID-19

"Филиппины являются одной из важных стран-партнеров России по вакцине от коронавируса, РФПИ готов проводить клинические испытания на Филиппинах уже в августе", - заявил Дмитриев, которого цитирует фонд.
На Филиппинах проведут испытания российской вакцины от COVID-19
РИА Новости16:34

Минск задействовал внутренние войска для разгона протестующих

После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Минск задействовал внутренние войска для разгона протестующих
Газета.Ru15:04

Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное дело00:03
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В Минобороны РФ назвали условие применения ядерного оружия

В Минобороны рассказали о некоторых положениях принятого в июне документа «Об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» – он пришел на смену аналогичному документу 2010 года.
ТВК7 августа в 07:58
1,7K

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
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В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

Стоящий во главе антимонопольной службы Виталий Королев подтвердил, что уже во второй половине 2020 гражданам придется платить за коммуналку больше в среднем на 4%. Обусловлен такой показатель размером инфляции, прогнозируемым на текущий год.
Актуальные Новости8 августа в 05:19
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У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ru15:50
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