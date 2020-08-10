Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента
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С января по июнь объем поставок сырой нефти за рубеж упал на 2,6 процента (до 125 миллионов тонн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы снизились на 34,8 процента (до 38,9 миллиарда долларов).В источнике
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