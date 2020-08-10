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Российская газета
Российская газета

Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

С января по июнь объем поставок сырой нефти за рубеж упал на 2,6 процента (до 125 миллионов тонн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы снизились на 34,8 процента (до 38,9 миллиарда долларов).В источнике
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ТАСС

Доход компаний РФ от экспорта СПГ в I полугодии снизился на 12,6%

ТАСС08:24
Российская газета

Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

Российская газета06:58
Rambler News Service

Доходы России от экспорта угля в январе-июне снизились в полтора раза

Rambler News Service07:11
Собеседник

Цена акций «Газпрома» снизилась с начала 2020 года более чем на четверть

Собеседник06:47
ПРАЙМ

Экспорт нефти из России в июне вырос на 7%, экспорт газа снизился на 7,4%

ПРАЙМ06:10
Московский Комсомолец

Доход России от экспорта нефти в июне упал на 43%

Московский Комсомолец06:03
Интерфакс

Экспорт электроэнергии из России в I полугодии сократился на 45,7%

Интерфакс06:54

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поговорил с председателем совета директоров "Спартака" Леонидом Федуном и отговорил того от снятия клуба с чемпионата, сообщил источник РБК.
РИА Новости07:37
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Экс-глава Службы автодорог Крыма осуждён за злоупотребления на 900 млн

«Исполняющий обязанности начальника проигнорировал требования законодательства об обязательном проведении процедур по проверке достоверности проектно-сметной документации, в результате чего нарушения при составлении проектно-сметной документации не были выявлены, а стоимость заключенного госконтракта была завышена на сумму более 900 млн рублей», — уточнили в СК.
REGNUM07:27
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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Китай блокирует весь HTTPS-трафик, использующий TLS 1.3 и ESNI

Рост использования TLS 1.3 Исследователи пришили к выводу, что в настоящее время в Китае блокируется весь HTTPS-трафик, использующий TLS 1.3 и ESNI, а IP-адреса, участвующие в таких соединениях, получают временные баны, длительностью от двух до трех минут.
Хакер Online06:30
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Грузооборот морских портов РФ впервые за много лет ушел в минус

Грузооборот морских портов РФ в январе-июле 2020 года сократился на 2,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 474,77 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).
Интерфакс08:29