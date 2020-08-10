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Российская газета
Российская газета

Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

Доходы от экспорта нефти из России в июне выросли на 43 процента по сравнению с маем этого года, до 5,2 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).В источнике
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Российская газета

Цены дали плюс

Российская газета15:30
ТАСС

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за шесть месяцев упали вдвое

ТАСС15:17
Rambler News Service

Доходы России от экспорта угля в январе-июне снизились в полтора раза

Rambler News Service07:11
Интерфакс

Экспорт электроэнергии из России в I полугодии сократился на 45,7%

Интерфакс06:54
ПРАЙМ

Экспорт нефти из России в июне вырос на 7%, экспорт газа снизился на 7,4%

ПРАЙМ06:10
Московский Комсомолец

Доход России от экспорта нефти в июне упал на 43%

Московский Комсомолец06:03
Вести.Ru

Доходы поставок продовольствия России впервые превысили доходы от продажи газа

Вести.Ru07:51

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
RT на русском01:27
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratings12:20

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русском14:19
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СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00
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