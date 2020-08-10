Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

Доходы от экспорта нефти из России в июне выросли на 43 процента по сравнению с маем этого года, до 5,2 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).