Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента
Смотрите также
В ходе протестов в Минске белорусская журналистка получила ранение
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Филипп Киркоров показал подписчикам кроссовки за 7 млн рублей
Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы
Заболевшая коронавирусом Рита Дакота госпитализирована
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
Футболист Роман Широков ударил судью на матче любительских команд
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174
Защита предоставила видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Microsoft выпустит новую бюджетную версию Xbox Series S
ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую
Вирусолог оценил тяжесть второй волны коронавируса в России
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря
Ученые назвали ареал обитания клещей-переносчиков вируса SFTS в России
Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения
Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России
В ходе протестов в Минске белорусская журналистка получила ранение
Словакия высылает трех российских дипломатов
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%
Защита предоставила видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
Доходы от экспорта нефти из России в июне выросли на 43 процента по сравнению с маем этого года, до 5,2 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).В источнике
Подробнее о событии