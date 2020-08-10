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Российская газета
Российская газета

Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

Доходы от экспорта нефти из России в июне выросли на 43 процента по сравнению с маем этого года, до 5,2 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).В источнике
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ТАСС

Доход компаний РФ от экспорта СПГ в I полугодии снизился на 12,6%

ТАСС08:24
Московский Комсомолец

Доход России от экспорта нефти в июне упал на 43%

Московский Комсомолец06:03
Российская газета

Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

Российская газета06:58
Интерфакс

Экспорт электроэнергии из России в I полугодии сократился на 45,7%

Интерфакс06:54
ПРАЙМ

Экспорт нефти из России в июне вырос на 7%, экспорт газа снизился на 7,4%

ПРАЙМ06:10
Вести.Ru

Доходы поставок продовольствия России впервые превысили доходы от продажи газа

Вести.Ru07:51
Rambler News Service

Доходы России от экспорта угля в январе-июне снизились в полтора раза

Rambler News Service07:11

Лавров лично контролирует ситуацию с задержанием журналистов в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров контролирует ситуацию с задержанием российских журналистов во время освещения событий в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru13:24

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00

Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспектива13:03
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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