Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента
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Доходы от экспорта нефти из России в июне выросли на 43 процента по сравнению с маем этого года, до 5,2 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).В источнике
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