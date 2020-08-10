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Российская газета
Российская газета

Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

Доходы от экспорта нефти из России в июне выросли на 43 процента по сравнению с маем этого года, до 5,2 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).В источнике
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Фонтанка.Ру

Пандемия затормозила импорт автомобилей. Поставки машин из-за рубежа в первом полугодии упали в 1,5 раза

Фонтанка.Ру09:04
ТАСС

Доход компаний РФ от экспорта СПГ в I полугодии снизился на 12,6%

ТАСС08:24
Московский Комсомолец

Доход России от экспорта нефти в июне упал на 43%

Московский Комсомолец06:03
Российская газета

Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

Российская газета06:58
Интерфакс

Экспорт легковых машин из России в январе-июне упал на 44%

Интерфакс07:08
Вести.Ru

Доходы поставок продовольствия России впервые превысили доход от продажи газа

Вести.Ru07:51
Rambler News Service

Доходы России от экспорта угля в январе-июне снизились в полтора раза

Rambler News Service07:11

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Мосгорсуд оставил в силе административный надзор Варвары Карауловой

Пресс-служба Мосгорсуда сообщила об оставлении без изменений приговора Кунцевского районного суда, который ранее постановил назначить административном надзор для осужденной за попытку присоединиться к экстремистской организации ИГИЛ Варвары Карауловой, изменившей имя на Александру Иванову.
SM News07:12
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Президент «Урала»: с детства не люблю «Спартак», но так судить нельзя

В понедельник, 10 августа, президент футбольной команды «Урал» Григорий Иванов высказался о судейском скандале в матче первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» (2:0). Слова специалиста передаёт «Championat.com».
ГЛАС.RU08:36

Захарова заступилась за российских журналистов в Белоруссии

Многие российские журналисты, в отношении которых применяются "непропорциональные действия" в Белоруссии, запрашивали аккредитацию по всем правилам, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Газета.Ru09:15
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Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Как сообщает ToDay News Ufa, новая сборка операционной системы Windows, получившая номер 19041.423, блокирует доступ Диспетчеру устройств к сети Интернет, в результате чего он не может произвести поиск и загрузку драйверов для приложений, уже установленных на компьютер.
ToDay News Ufa04:14
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