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RuNews24.ru
RuNews24.ru

ФТС: Россия в июне 2020 года нарастила доходы от экспорта нефти на 43%

Доходы от продажи углеводородов выросли на 43% до 5,2 миллиарда долларов. С января по июнь уровень поставок сырой нефти за границу упал на 2,6% до 125 миллионов тонн, доходы сократились на 34,8% до 38,9 миллиарда долларов. В июне объем экспорта нефти вырос на 4,6% до 20,27 миллиона тонн.В источнике
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Собеседник

Цена акций «Газпрома» снизилась с начала 2020 года более чем на четверть

Собеседниквчера в 06:47
ТАСС

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за шесть месяцев упали вдвое

ТАССвчера в 15:17
Вести.Ru

Доходы поставок продовольствия России впервые превысили доходы от продажи газа

Вести.Ruвчера в 07:51
Российская газета

Цены дали плюс

Российская газетавчера в 15:30
ПРАЙМ

Экспорт нефти из России в июне вырос на 7%, экспорт газа снизился на 7,4%

ПРАЙМвчера в 06:10
Московский Комсомолец

Доход России от экспорта нефти в июне упал на 43%

Московский Комсомолецвчера в 06:03
Rambler News Service

Доходы России от экспорта угля в январе-июне снизились в полтора раза

Rambler News Serviceвчера в 07:11

Московская федерация футбола разберется в ситуации с избиением судьи

Московская федерация футбола пообещала разобраться в инциденте с бывшим игроком «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и сборной России Романом Широковым, который избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд.
Известия17:59
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Отслеживать выдачу льготных лекарств в РФ поможет специальный регистр

Единый федеральный регистр получателей льготных лекарств, который в полном объеме заработает с 1 января будущего года, поможет избежать путаницы при распределении бесплатных медикаментов.
ФАНвчера в 12:44