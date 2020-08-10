ФТС: Россия в июне 2020 года нарастила доходы от экспорта нефти на 43%
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Доходы от продажи углеводородов выросли на 43% до 5,2 миллиарда долларов. С января по июнь уровень поставок сырой нефти за границу упал на 2,6% до 125 миллионов тонн, доходы сократились на 34,8% до 38,9 миллиарда долларов. В июне объем экспорта нефти вырос на 4,6% до 20,27 миллиона тонн.В источнике
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Доходы России от экспорта угля в январе-июне снизились в полтора раза
Rambler News Serviceвчера в 07:11