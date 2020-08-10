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Российская газета
Российская газета

Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

Доходы от экспорта нефти из России в июне выросли на 43 процента по сравнению с маем этого года, до 5,2 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).В источнике
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Российская газета

Цены дали плюс

Российская газетавчера в 15:30
Rambler News Service

Доходы России от экспорта угля в январе-июне снизились в полтора раза

Rambler News Serviceвчера в 07:11
Вести.Ru

Доходы поставок продовольствия России впервые превысили доходы от продажи газа

Вести.Ruвчера в 07:51
ГЛАС.RU

У России сократились доходы от экспорта нефти

ГЛАС.RUвчера в 06:52
ПРАЙМ

Экспорт нефти из России в июне вырос на 7%, экспорт газа снизился на 7,4%

ПРАЙМвчера в 06:10
Московский Комсомолец

Доход России от экспорта нефти в июне упал на 43%

Московский Комсомолецвчера в 06:03
ТАСС

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за шесть месяцев упали вдвое

ТАССвчера в 15:17

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Военное деловчера в 00:03
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В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT newsвчера в 14:39
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUMвчера в 09:54
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Пушков объяснил причину борьбы Германии и США за «Северный поток — 2»

Ранее немецкое издание писало о том, что Европа столкнулась с дилеммой из-за строительства «Северного потока — 2». По словам журналистов, Германия призывает ввести контрсанкции против США, однако у Берлина не хватает решительности на такие действия.
Lenta.ru23:35
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Forbes сравнил российский ударный беспилотник с американскими

При сравнении "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, издание отметило, что, в отличие от этого американского, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Газета.Ru22:32
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