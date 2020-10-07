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Rambler News Service
Rambler News Service

Доходы России от экспорта нефти в январе-августе снизились в 1,6 раза

Россия сократила в январе—августе 2020 года экспорт нефти в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза — до $48,799 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).В источнике
С чего всё началось
Экспорт нефти из России в августе упал в денежном выражении в 2,2 раза по сравнению с августом прошлого года и на 8,7% по сравнению с июлем и составил $4,616 млрд, следует из данных
 Федеральной таможенной службы (ФТС).
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ТАСС

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Интерфакс

Экспорт легковых автомобилей из РФ за 8 месяцев упал на 45%

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Экспорт нефти из России в августе упал более чем вдвое

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РЖД-Партнер

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ИнфоШОС5 октября в 14:22