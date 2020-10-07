Премьера «Мира Юрского периода 3» перенесена на 2022 год

Disney сдвинул на следующий год такие проекты, как "Черная вдова", "Вечные", "Шан-Чи и легенда десяти колец" и "Вестсайдская история", позднее подобная участь постигла детище Universal - новую часть Джеймса Бонда с достаточно жутким для 2020-го названием "Не время умирать" и третий "Мир Юрского периода", который и вовсе был отложен до 2022 года.