Доходы России от экспорта нефти в январе-августе снизились в 1,6 раза
Россия сократила в январе—августе 2020 года экспорт нефти в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза — до $48,799 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).В источнике
С чего всё началось
Экспорт нефти из России в августе упал в денежном выражении в 2,2 раза по сравнению с августом прошлого года и на 8,7% по сравнению с июлем и составил $4,616 млрд, следует из данных
Федеральной таможенной службы (ФТС).
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