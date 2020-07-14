Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиДоходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка. Так, за апрель и май российские компании продали за рубеж 65,4 тонны золота на сумму 3,55 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
Только за апрель и май российские компании экспортировали 65,4 т золота на $3,55 млрд, следует из статистики
 ФТС (данные за июнь служба еще не публиковала).
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