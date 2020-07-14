с чего всё началось

Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка. Так, за апрель и май российские компании продали за рубеж 65,4 тонны золота на сумму 3,55 миллиарда долларов.

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

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Здоровье Губернатор Самарской области обсудил возможность снятия ограничений Вчера глава региона Дмитрий Азаров провел плановую встречу с работниками штаба по оперативному контролю завоза инфекции извне и ее распространения в Самарской области.

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Футбол Евсеев высказался о фанатах «Локомотива» Ранее ГЛАС сообщал о том, что Широков высказался о судействе на матчах «Спартака». Эксперт уверен, что никакого заговора против команды нет.

Происшествия Утечка топлива из нефтепровода произошла в Хабаровском крае В результате разгерметизации нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» в Комсомольском районе Хабаровского края произошла утечка топлива.

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Общество «Северный поток» временно приостановил работу Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора. 10

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