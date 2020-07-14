Энергетика
Газета.RuРоссия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа
Во втором квартале 2020 года Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ).
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Экономика
Кредиторы Рустама Тарико заказали оценку банка «Русский стандарт»
Владельцы дефолтных облигаций компании Russian Standard, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и входящей в группу Рустама Тарико, инициировали досудебную претензию в адрес акционеров банка «Русский стандарт», 49% акций которого заложены в качестве обеспечения по бондам.
РБК 01:00
Происшествия
В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.
REGNUM 00:40
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат вчера в 04:10
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК вчера в 08:36
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Общество
Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа
Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.
Известия 01:03
Армия и оружие
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
Вести.Ru вчера в 20:40
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток вчера в 05:41
Технологии
В Роскачестве составили рейтинг популярных музыкальных приложений
Роскачество протестировало более 20 самых популярных в России стриминговых музыкальных приложений для iOS и Android и выявило, что все они отвечают требованиям информационной безопасности.
ТАСС 01:02
Происшествия
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
РБК вчера в 17:59
Технологии
Playstation 5 появилась в Amazon
ITZine.ru вчера в 23:35
Общество
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда", как спать в жару без кондиционера.
РИА Новости вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
Общество
Смертность в Москве в июне увеличилась на 41% к прошлому году
Количество смертельных случаев в Москве в июне 2020 года составило 13 128, что на 41% больше чем, в июне прошлого года (9 268), говорится с сообщении столичного департамента здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 14:07
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет вчера в 17:13
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновят в Новой Зеландии
News-24.ru 12 июля в 06:36
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com вчера в 02:10
Политика
Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Известия вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Политика
Политолог объяснил, что будет, если на Украине начнется пророссийское движение
Научный сотрудник российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что на настоящее время представителей пророссийского движения на Украине ждет та же участь, что и людей, которые погибли 2 мая в одесском Доме Профсоюзов.
Территория новостей 00:04
Экономика
Russ Outdoor отказалась от запрета на банкротство
Russ Outdoor отказалась от запрета на банкротство Крупнейший оператор наружной рекламы Russ Outdoor воспользовался правом на отказ от моратория на банкротство.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Футбол
«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании
РИА Новости вчера в 18:05
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»
Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы».
REGNUM вчера в 23:34
Космос
Зонд «Хаябуса-2» вернется на Землю в начале декабря
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") вернется на Землю в начале декабря с образцами, взятыми на астероиде Рюгу.
ТАСС вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21