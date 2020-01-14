Энергетика
Lenta.ruДоходы России от нефти и газа обрушились
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а доходы от него — в полтора раза до 7,648 миллиарда долларов. Доходы от поставок нефти с января по ноябрь 2019 года сократились на 5,8 процента, составив 111,589 миллиарда долларов.
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Наука
Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток
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Политика
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Qualcomm может снизить цены на Snapdragon 765 для борьбы с MediaTek
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Истребитель ВВС Египта разбился в ходе тренировочного полета
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Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
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В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
Энергетика
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Авто
Производство Kia Seltos началось в России
В Калининграде на заводе «Автотор» началось производство нового кроссовера Kia Seltos, который будет сходить с конвейера в нескольких версиях.
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Политика
На Украине расследуют дело против Порошенко и администрации Обамы
По решению суда будет проведено расследование дела о захвате власти и разграблении госбюджета страны и средств международной финансовой помощи администрацией Обамы в сговоре в Порошенко, отметил Кузьмин.
Игры
GTA IV исчезла из продажи в Steam и Rockstar Games
На торговых площадках Steam и Rockstar Games пропала возможность купить Grand Theft Auto IV.
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Гаджеты
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Инсайдер рассекретил название, которое получит новый раскладной смартфон от Samsung.
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Найден белок, который укрепляет мышцы без тренировок
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Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Политика
Великобритания секретно финансировала Reuters в годы Холодной войны
Британская вещательная корпорация (BBC) со ссылкой на ранее секретные документы сообщила о секретном финансировании информагентства Reuters со стороны британских властей в 1960–1970 годы.
Армия и оружие
В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»
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Экономика
Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета
Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
Футбол
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Общество
ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.