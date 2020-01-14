Энергетика

Lenta.ruLenta.ruДоходы России от нефти и газа обрушились

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а доходы от него — в полтора раза до 7,648 миллиарда долларов. Доходы от поставок нефти с января по ноябрь 2019 года сократились на 5,8 процента, составив 111,589 миллиарда долларов.
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У России снижаются доходы от экспорта газа и нефти

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Доходы РФ от экспорта газа за 11 месяцев снизились на 15,4%, нефти - на 5,8%

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Доходы России от нефти и газа обрушились

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«Газпром» снизил экспорт газа в дальнее зарубежье

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Снижаются доходы России от экспорта газа и нефти

Евразия Daily04:57

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 15%

ТАСС04:45

Доходы России от продажи нефти и газа просели

Национальная служба новостей09:27
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Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге

Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
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Энергетика

«Сафмар» начал поставки нефти в Белоруссию

Представитель "Сафмара", в который входит "Русснефть", сообщал ТАСС, что добыча нефти компаниями группы "Сафмар" в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному Министерством энергетики РФ графику.
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Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК 05:25
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
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Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

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Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов

Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
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Утечка указывает на скорое появление видеокарт Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800

Разумеется, пока что не уточняется, будет ли «красная команда» придерживаться текущей схемы наименования, потому сложно сказать, появятся ли на рынке именно карты Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800.
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По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар

По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
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В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

В Ульяновске родители одной из школ требуют уволить учительницу за покупку нижнего белья. Об этом сообщается на сайте kp.ru.
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Конор Макгрегор раскрыл сумму заработка за бой с Серроне

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Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве

Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar в Москве.
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В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
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«Дубль» Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»

ГЛАС.RU вчера в 22:46
Политика

Возросло количество украинцев, получивших гражданство России

Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).
Вести.Ru 13:56
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В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

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Американский генерал заявил о нежелании США воевать с РФ и Китаем

Несмотря на существующее соперничество великих держав, Вашингтон не хочет конфликта с Москвой и Пекином, заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл.
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Сделка десятилетия: Китай купит у США товаров на сотни миллиардов

Пятнадцатое января для США и Китая, возможно, станет исторической датой: сторонами будет подписан пакет документов, который они называют первым этапом большой сделки.
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Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр

Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
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Партия Порошенко обвинила Зеленского в трусости из-за крушения Boeing

Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Артур Герасимов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в трусости, некомпетентности и безответственности из-за отсутствия реакции после катастрофы самолёта Boeing в Иране.
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На орбиту за золотом, и это только начало

На далекую перспективу можно думать об искусственном кольце вокруг Земли, состоящем из производств, лабораторий, жилых помещений, агрокомплексов и прочего – всего, что позволит людям не только посещать орбиту, но и жить там.
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Рост экспорта может поднять цены на бензин

Рост экспорта может поднять цены на бензин В отличие от прошлого года, на старте 2020 года стоимость топлива на АЗС практически не изменилась, прибавив лишь 0,1%. Однако оптовые цены снова начали расти в декабре, а участники рынка опасаются снижения отгрузок внутренним потребителям на фоне сокращения производства топлива и роста экспорта.
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Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД

Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.
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Армия и оружие

Украина планирует отправить военных в поддержку миссии НАТО в Ираке

Украина готова стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить военных в Ирак, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою.
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На Украине заявили о планах США выделить Киеву более $1 млрд

США планируют в 2020 году выделить Киеву более $1 млрд, в том числе на военную и экономическую помощь.
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Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

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Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы

Мужская сборная России по гандболу уступила во втором матче группового раунда чемпионата Европы сборной Исландии со счетом 23:34.
Metaratings вчера в 14:09
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Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
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Россию обвинили в причастности к крушению украинского лайнера

Украинский лайнер, на борту которого находились 176 человек, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января.
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Фанату «Зенита» заменили срок за драку с бойцом ОМОНа на условный

На апелляцию петербургский клуб предоставил Данилову адвоката. По итогам апелляционного слушания суд заменил реальный срок на условный.
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