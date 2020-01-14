Энергетика
Lenta.ruДоходы России от нефти и газа обрушились
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а доходы от него — в полтора раза до 7,648 миллиарда долларов. Доходы от поставок нефти с января по ноябрь 2019 года сократились на 5,8 процента, составив 111,589 миллиарда долларов.
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Происшествия
Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге
Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
Энергетика
«Сафмар» начал поставки нефти в Белоруссию
Представитель "Сафмара", в который входит "Русснефть", сообщал ТАСС, что добыча нефти компаниями группы "Сафмар" в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному Министерством энергетики РФ графику.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
Политика
Опубликовано новое видео попадания ракет в украинский Boeing
Иранский журналист Бенгам Голипур опубликовал запись, на которой, предположительно, виден момент попадания ракет в украинский Boeing.
Хоккей
Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов
Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Гаджеты
Утечка указывает на скорое появление видеокарт Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800
Разумеется, пока что не уточняется, будет ли «красная команда» придерживаться текущей схемы наименования, потому сложно сказать, появятся ли на рынке именно карты Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800.
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья
В Ульяновске родители одной из школ требуют уволить учительницу за покупку нижнего белья. Об этом сообщается на сайте kp.ru.
Единоборства
Конор Макгрегор раскрыл сумму заработка за бой с Серроне
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве
Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar в Москве.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Хоккей
«Дубль» Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»
Политика
Возросло количество украинцев, получивших гражданство России
Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).
Происшествия
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Армия и оружие
Американский генерал заявил о нежелании США воевать с РФ и Китаем
Несмотря на существующее соперничество великих держав, Вашингтон не хочет конфликта с Москвой и Пекином, заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл.
Экономика
Сделка десятилетия: Китай купит у США товаров на сотни миллиардов
Пятнадцатое января для США и Китая, возможно, станет исторической датой: сторонами будет подписан пакет документов, который они называют первым этапом большой сделки.
Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Политика
Партия Порошенко обвинила Зеленского в трусости из-за крушения Boeing
Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Артур Герасимов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в трусости, некомпетентности и безответственности из-за отсутствия реакции после катастрофы самолёта Boeing в Иране.
Космос
На орбиту за золотом, и это только начало
На далекую перспективу можно думать об искусственном кольце вокруг Земли, состоящем из производств, лабораторий, жилых помещений, агрокомплексов и прочего – всего, что позволит людям не только посещать орбиту, но и жить там.
Энергетика
Рост экспорта может поднять цены на бензин
Рост экспорта может поднять цены на бензин В отличие от прошлого года, на старте 2020 года стоимость топлива на АЗС практически не изменилась, прибавив лишь 0,1%. Однако оптовые цены снова начали расти в декабре, а участники рынка опасаются снижения отгрузок внутренним потребителям на фоне сокращения производства топлива и роста экспорта.
Политика
Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД
Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.
Армия и оружие
Украина планирует отправить военных в поддержку миссии НАТО в Ираке
Украина готова стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить военных в Ирак, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою.
Политика
На Украине заявили о планах США выделить Киеву более $1 млрд
США планируют в 2020 году выделить Киеву более $1 млрд, в том числе на военную и экономическую помощь.
Спорт
Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила во втором матче группового раунда чемпионата Европы сборной Исландии со счетом 23:34.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Политика
Россию обвинили в причастности к крушению украинского лайнера
Украинский лайнер, на борту которого находились 176 человек, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января.
Происшествия
Фанату «Зенита» заменили срок за драку с бойцом ОМОНа на условный
На апелляцию петербургский клуб предоставил Данилову адвоката. По итогам апелляционного слушания суд заменил реальный срок на условный.