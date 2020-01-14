Энергетика
Lenta.ruДоходы России от нефти и газа обрушились
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а доходы от него — в полтора раза до 7,648 миллиарда долларов. Доходы от поставок нефти с января по ноябрь 2019 года сократились на 5,8 процента, составив 111,589 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Политика
Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте
Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.
Политика
Украина заявила о снижении пассажиропотока на границе с Россией на 10%
Пассажиропоток на границе с Россией уменьшился почти на 10% в 2019 году, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой
Согласно информации некоторых российских СМИ, известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Политика
Россию пригласили в Берлин на конференцию по Ливии
Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии пройдет в Берлине 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Экономика
Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%
В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
Футбол
Стал известен план подготовки сборной России к Евро-2020
В тренерском штабе сборной России рассказали о плане подготовки к Евро-2020.
Энергетика
Глава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин
Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Шоу-бизнес
Рудковская раскритиковала Авербуха за низкие гонорары фигуристов
Ранее Илья Авербух рассказал, что гонорар фигуристов за участие в ледовых шоу составляет около 150-200 тысяч рублей за выход.
Футбол
«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»
Общество
Специалисты спасли брошенных медвежат в Карелии
Авто
В Сети продают «Волгу» ГАЗ-3102 за 5 млн рублей
Как пишет издание «Wroom» пробег автомобиля составляет всего 10 км. Напомним, что модель «Волга» ГАЗ-3102 начали выпускать в 1982 году.
Происшествия
Пьяный мужчина напал с ножом на попутчиков в поезде в Крыму
61-летний житель Воронежской области набросился с ножом на пассажиров следовавшего из Санкт-Петербурга в Севастополь поезда.
Автоспорт
Карякин занял четвертое место на девятом этапе ралли «Дакар-2020»
Российский спортсмен Сергей Карякин финишировал на четвертой позиции на девятом этапе ралли «Дакар-2020».
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы
Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
Политика
Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным
Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Политика
Израильский МИД осудил героизацию убийц евреев на Украине
Израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.
Общество
Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год
Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.
Происшествия
Вологжанина задержали по подозрению в убийстве маленькой дочери
В машине неподалеку от одного из хлебозаводов города очевидцы обнаружили тело маленького ребенка.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Речь идет об автомобилях, которые были в эксплуатации 2-3 года и условно являются представителями премиум класса.